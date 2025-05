Un piacevole imprevisto per Gianni Morandi, tempestivamente raccontato sui social; un post che in poco tempo ha attirato la curiosità e la tenerezza dei fan del cantante e non solo date le immagini catturate. L’icona della musica italiana si trovava presso la propria abitazione situata a San Lazzaro di Savena quando, ad un certo punto, un tenero ‘intruso’ ha attirato la sua attenzione. L’ampio giardino di Gianni Morandi ha infatti accolto un piccolo cerbiatto, una scena che il cantautore ha appunto scelto di immortalare in un video e con una colonna sonora per nulla banale.

‘Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha, me lo compri papà?’, è una frase che a molti evoca senza dubbio dolci ricordi, oltre ad essere parte di una canzone – Sei forte papà – dedicata ai più piccoli che porta proprio la firma di Gianni Morandi. Questo il sottofondo scelto dal cantautore per rendere ancora più prezioso il simpatico e tenero incontro con un cerbiatto nel giardino della sua casa di San Lazzaro di Savena.

Gianni Morandi, un cerbiatto ad un passo da casa: il cantautore conquista il web con la tenerezza dell’incontro

“Un ospite inaspettato, proprio nel giardino di casa…”, questa la didascalia scelta da Gianni Morandi per descrivere l’incontro quotidiano con un cerbiatto proprio ad un passo dalla sua porta di casa. Un incontro che, per chi vive quei luoghi, è forse comune; allo stesso tempo però la scelta di pubblicare il video suggerisce la suggestione di quel momento che unisce tenerezza e meraviglia della natura. Non a caso, il video pubblicato sui social dal cantautore ha attirato immediatamente un numero smisurato di visualizzazioni, like e re-post; segno di come non solo lui abbia notato la particolarità del momento.