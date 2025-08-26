Gianni Morandi ha comunicato ai suoi milioni di followers di volersi prendere una pausa dai social: gli utenti si interrogano sul motivo.

Un annuncio inatteso anche se già il secondo a distanza di 2 anni: come racconta Repubblica, Gianni Morandi ha destato l’attenzione dei suoi fan e non solo comunicando una scelta relativa ai social che ci riporta indietro ad alcuni mesi fa. “Il telefono non ce la fa più a starmi dietro…”, queste le parole del celebre cantautore che ha ironizzato sulla volontà – per ragioni non direttamente precisate – di prendersi una pausa dai social.

“Ciao ragazzi, mi prendo una pausa dai social… A presto!”, Gianni Morandi saluta così per un periodo indeterminato i milioni di utenti che quotidianamente seguono le avventure del cantante tramite il web; sia in riferimento alla sua vita privata che nel merito delle tappe professionali. Parole che hanno ovviamente spiazzato i fan che già 2 anni fa avevano dovuto fare i conti con l’esigenza di Gianni Morandi di voler mettere in pausa i suoi seguitissimi account social.

Gianni Morandi accantona – di nuovo – i social: il cantautore, come nel 2023, mette da parte i social

Proprio nel 2023, ovvero l’ultima volta che Gianni Morandi decise di prendersi una pausa dai social, l’annuncio arrivò più o meno nel medesimo modo e soprattutto nello stesso periodo. Erano gli inizi di settembre e circa un mese dopo il cantautore tornò a dominare la scena sul web per la gioia di milioni di fan e utenti. La speranza è dunque che il clichè si ripeta nella sua totalità e che presto l’artista torni a tenere compagnia gli internauti con i suoi racconti tra video e scatti. L’ultimo post, prima dell’annuncio della pausa dai social, risale ad appena 2 giorni fa; come racconta Repubblica, Gianni Morandi aveva immortalato l’incontro con un’icona del calcio, Arrigo Sacchi. A poche ore da quel post, il cantautore mette per un pò da parte il web destando curiosità tra i fan nel merito delle ragioni alla base della scelta.