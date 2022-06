Gianni Morandi, l’inno di Mameli dall’Arena di Verona/ Diretta streaming Rai 1 per la Festa della Repubblica

Gianni Morandi canterà l’inno di Mameli dall’Arena di Verona, la diretta su Raiuno

Gianni Morandi si esibirà questa sera in occasione della Festa della Repubblica. Il popolare cantante, reduce dal successo del Festival di Sanremo che lo ha visto piazzarsi al secondo posto, sarà all’Arena di Verona per interpretare ‘Il Canto degli italiani’, l’inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro, che andrà in onda in diretta streaming e su Rai 1 alle 20.30 dopo il TG1. L’Arena di Verona consolida, così, la tradizione di ospitare l’Inno d’Italia cantato da grandi artisti in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Ricordiamo infatti le emozionanti interpretazioni di Vittorio Grigolo nel 2020 e de Il Volo nel 2021, entrambe trasmesse su Rai 1. Gianni Morandi canterà il celebre inno all’interno dell’Arena di Verona che è tornata ad ospitare i concerti dopo due anni di pandemia. La regia è di Gaetano Morbioli mentre a dirigere l’orchestra ci sarà il Maestro Diego Basso.

Anche Il Volo oggi ha interpretato l’inno di Italia ai Fori Imperiali durante l’annuale parata della Festa della Repubblica, in diretta su Rai1 a partire dalle 9:30 del mattino. l trio la sera stessa del 2 giugno sarà nuovamente all’Arena di Verona, tra gli ospiti dell’evento Dall’ Arena Lucio mentre il 22 giugno, aprirà il X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma, durante il Festival delle Famiglie alla presenza di Papa Francesco.

Gianni Morandi tornerà su Raiuno con uno show per festeggiare la sua carriera. Il popolare cantante di Monghidoro ripercorrerà la sua carriera tra aneddoti e ricordi. Possibile che sia prevista la partecipazione dell’amico Jovanotti. Gianni Morandi ha avuto una carriera piena di soddisfazioni e successi. Non è la prima volta che il cantante approda in televisione con i suoi show televisivi. Pensiamo al preserale musicale per i giovani dei primi anni ottanta, “10 Hertz”, e alla consacrazione nella prima serata di Rai1 degli anni novanta grazie al direttore Agostino Saccà, insieme a Bibi Ballandi, in “C’era un ragazzo”. Nella prossima stagione rivedremo Morandi nei panni di uno show man, per uno spettacolo dedicato ai suoi fantastici 60 anni di carriera.

Intanto, Gianni Morandi ha festeggiato un altro importante traguardo. Il brano presentato al Festival di Sanremo “Apri tutte le porte” ha conquistato il Disco di Platino. Un nuovo importante risultato che testimonia il grande affetto che il pubblico ha nei confronti del cantante. Scritta da Lorenzo Jovanotti seguendo il filone inaugurato con L’Allegria, e arrangiata dal grande musicista e producer tedesco Mousse T, con la sua carica esplosiva di allegria e il suo gioioso messaggio di apertura alla vita la canzone ha illuminato il palco dell’Ariston posizionandosi sul podio della 72esima edizione del Festival di Sanremo e continua a macinare importanti numeri in termini di stream.











