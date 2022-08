Gianni Morandi/ “Lorenzo Jovanotti per me è stato una botta di giovinezza”

Gianni Morandi e il grande successo de La Ola di Jovanotti

Gianni Morandi tra gli ospiti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con il suo ultimo singolo “La Ola” scritta ancora una volta da Lorenzo Jovanotti. Una collaborazione proficua quella tra i due cantanti che ha regalato nuova linfa e popolarità all’artista di Monghidoro che, dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2022 con “Apri tutte le porte”, sta vivendo una seconda giovinezza artistica. In questi giorni Morandi è arrivato a Napoli dove partecipa come Guest star nel nuovo concerto del Jova Beach Party 2022 di Jovanotti in programma sulla Spiaggia Lido Fiore di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Lui: "colpito dai suoi occhi e dalla personalità"

Per l’occasione, Morandi ha trascorso una bellissima giornata nella città di Napoli tra il lungomare e mangiando una pizza alla pizzeria di Sorbillo, uno dei simboli del capoluogo partenopeo. “26 agosto. Napoli, stupenda città…” – scrive il cantante sui social facendo impazzire i fan che l’hanno incontrato e salutato per le strade di Napoli.

Gianni Morandi e la foto romantica con la moglie Anna Dan: "Oggi 28 anni insieme"/ "La amo sempre più"

Gianni Morandi, 60 anni di carriera: “Non ho fatto la storia, l’ho attraversata”

Una carriera di grandi successi per Gianni Morandi che ha celebrato 60 anni di carriera. Intervistato dal settimanale Oggi, il cantante di Monghidoro ha raccontato: “non ho fatto la storia, l’ho attraversata, come Forrest Gump”. Poi ha parlato dell’incontro con Lorenzo Jovanotti autore delle sue ultime canzoni “L’Allegria”, “Apri tutte le porte” e l’ultimo singolo “La Ola” che ha segnato l’inizio di una seconda vita per lui. “Lorenzo per me è stato una botta di giovinezza” ha detto Morandi che parlando anche della morte ha fatto una rivelazione davvero inaspettata.

Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Innamorata fin da subito, quegli occhi...”

“Io vorrei morire sul palco, un colpo secco, magari!”- ha detto Morandi che parlando della scaletta dei suoi concerti ha rivelato di aver provato a togliere il brano “Fatti mandare dalla mamma”: “poi però la gente ci rimaneva male. Mi immagino quando il telegiornale dirà: se n’è andato Gianni Morandi. E metteranno ‘Fatti mandare dalla mamma…’ Sdrammatizziamo””.











© RIPRODUZIONE RISERVATA