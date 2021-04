Gianni Morandi “Mano destra gravemente danneggiata”/ Sfogo choc dopo il ricovero…

Gianni Morandi si lascia andare ad uno sfogo choc dopo quello che è successo nelle scorse settimane. In seguito ad un grave incidente, il cantante è finito in clinica e al centro ustioni per rimettersi in sesto dopo che, in seguito ad una caduta, per riuscire a salvarsi, ha afferrato un ramo in fiamme. La storia è questa, lui l’ha raccontata bene proprio sui social dove si è definito molto fortunato perché sicuramente sarebbe potuta andare molto peggio. Il fatto è che mentre la sua mano sinistra sembra già essere tornata in forma, quella destra ha molti problemi e per lui inizierà adesso un lungo periodo di riabilitazione sperando che possa tornare quella di un tempo. A rivelarlo è lo stesso Gianni Morandi che sui social si è lasciato andare ad un lungo sfogo choc in cui ha rivelato: “A piccoli passi sto tornando a una vita normale”.

Gianni Morandi “Mano destra gravemente danneggiata”

Gianni Morandi continua poi rivelando: “Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”. Il nostro amato interprete continua a definirsi fortunato perché il suo incidente avrebbe potuto avere risvolti peggiori ma sa bene che dovrà rimboccarsi le maniche per riuscire a risolvere la questione: “Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela”.

