Gianni Morandi, mano fasciata su Instagram: nuovo intervento?/ “Ho fatto il tagliando”: come sta

Gianni Morandi di nuovo con la mano destra fasciata: nuovo intervento per il cantante?

Continuano gli interventi alla mano per Gianni Morandi. Il celebre cantante nelle ultime ore ha postato un nuovo scatto in cui mostra la mano completamente fasciata e annuncia di essere stato in ospedale per quello che sembra essere un nuovo intervento. “Ho fatto il tagliando alla mano… – scrive nella didascalia della foto in questione – Grazie ai medici, gli infermieri e tutto lo staff del reparto grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.”

Marco Morandi 'bandito' da Sanremo "Tornerò quando non ci andrà Gianni"/ "Sofferto essere 'figlio di'"

La mano fasciata è in primo piano nello scatto fatto come sempre dalla compagna Anna Dan, mentre sullo sfondo c’è un Gianni Morandi sorridente e per nulla scoraggiato dal lungo percorso di riabilitazione che sta affrontando dall’11 marzo dello scorso anno.

Gianni Morandi, come sta dopo l’incidente

Ricordiamo infatti che in quella data, mentre bruciava sterpaglie nella sua tenuta nel bolognese, Gianni Morandi scivolò all’interno della pira, procurandosi ustioni su mani e gambe. Proprio quella alla mano che mostra in foto è l’ustione più importante riportata, che l’ha costretto in un primo momento al ricovero all’Ospedale Maggiore di Bologna, poi ad un’operazione nel reparto del Centro Grandi Ustionati di Cesena.

Andrea Dianetti è Gianni Morandi, Tale e Quale show/ Non convince: "Bene la voce ma sembri Dracula!"

Qualche tempo dopo proprio i problemi alla mano lo costrinsero ad un nuovo intervento: “Devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”, annunciò. Oggi la lunga serie di controlli continua ma questo non abbatte il cantante che si mostra ai fan sempre col suo ben noto sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

LEGGI ANCHE:

Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Lui: "non pensavo più che potesse arrivare l’amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA