Gianni Morandi/ “Mi sono commosso, l’Ariston fa tremare le gambe. Su Jovanotti…”

«Quando sono entrato c’è stato questo applauso molto caldo e mi sono un po’ commosso»: così Gianni Morandi sull’esordio al Festival di Sanremo 2022. Ospite di Oggi è un altro giorno, il celebre artista in gara con “Apri tutte le porte” ha rivelato: «Poi quel palco mi fa sempre tremare un po’ le gambe. Quando è partita la canzone, con tutta l’orchestra che suonava e con quell’arrangiamento, sono partito ed è andata».

«Perché tutti mi volete così bene? Perché io voglio bene a voi», ha ironizzato Gianni Morandi nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai1: «Salire su quel palco mi ha fatto bene dentro, mi ha fatto sentire vivo, mi ha fatto sentire di andare verso questo sole. Mi immagino su questo pullman che parte verso il mare, tutti cantiamo, arriviamo e facciamo il bagno. Sappiamo che il male è ancora lì, dobbiamo stare attenti, ma dentro abbiamo questo desiderio».

IL RITORNO A SANREMO DI GIANNI MORANDI

Gianni Morandi ha poi parlato del suo rapporto con le emozioni: «Il mio lavoro mi piace molto, ma ci sono tanti altri momenti emozionanti: io ho una famiglia numerosa, ho una moglie meravigliosa, ho tre figlie e molti nipoti. Ma un’emozione come quella di ieri sera non è da buttare via (ride, ndr)». L’artista ha poi parlato delle differenze tra conduttore e concorrente all’Ariston: «Quando ero conduttore vedevo sempre questi cantanti che prima di entrare avevano grandi emozioni, erano terrorizzati, io cercavo di consolarli ma non c’è niente da fare. Mi sono ritrovato come loro». Gianni Morandi si è poi soffermato sui tanti messaggi ricevuti dopo l’esibizione: «Ne ho avuti talmente tanti… Ho passato quasi tutta la notte a rispondere ad amici e colleghi. Jovanotti? Ci siamo sentiti subito dopo, era contento: ci teneva che la sua canzone fosse eseguita bene, mi ha trovato ben vestito ed intonato. Siamo sempre in contatto, era abbastanza contento».

