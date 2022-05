Gianni Morandi: “Mia moglie Anna Dan mi aiuta tanto”/ “Con Claudio Villa…”

L’intervista a Gianni Morandi è stata una di quelle riproposte nella puntate del programma “Verissimo Story” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio 2022, su Canale 5. Nel rivedere le immagini del passato, il cantante ha confessato di essersi “commosso, in quanto tornano in mente i ricordi, i momenti belli e quelli brutti. La ricetta della felicità consiste nel cercarla e nel cercare di viverla. La gente mi ha riempito d’affetto, mi ha sempre sostenuto e aiutato, così come la mia famiglia e gli amici che mi hanno dato una mano negli istanti difficili. I miei figli? Sono un padre felice, sono tutti bravi a modo loro. Sono stato fortunato con loro”.

In particolare, il figlio Pietro non ha mai confessato nulla della sua passione per la musica a Gianni Morandi e non si è mai confidato neppure con sua madre Anna: “Siamo rimasti sorpresi entrambi, non ci ha mai detto niente. Forse qualche parola in più con sua mamma l’avrà detta. Cantare io e lui? No, lui guarda Salmo, Gemitaiz…”.

GIANNI MORANDI: “ANNA DAN MI AIUTA TANTO”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, Gianni Morandi ha parlato della moglie Anna Dan: “Mi separai molto spesso, nel 1977, dalla prima moglie, poi passarono tanti anni e incontrai lei in un momento forse giusto. Ci siamo sposati dieci anni dopo, stiamo bene assieme. Lei mi aiuta tanto, è molto allegra di carattere”.

Il padre di Gianni Morandi, invece, era “un uomo che lavorava molto, sapeva cosa volesse dire guadagnare 100 o 200 lire e anche mamma Clara si è sempre data da fare. Le piaceva da morire Claudio Villa, non vedeva l’ora di sentirlo. Una volta passò da Monghidoro, lei mi prese per mano e mi portò a vederlo. Anni dopo io e lui ci ritrovammo rivali sul palco. Lui rappresentava la grande canzone italiana e io ero l’esordiente”. Con Lucio Dalla “andavamo allo stadio insieme a tifare Bologna. Ci ritrovammo nuovamente dopo un po’ di tempo: io cantavo già, mentre lui aveva appena iniziato”.

