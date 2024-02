Gianni Morandi ospite a Sanremo 2024?/ Rossella Erra: “Giovedì sarà al fianco di Amadeus”, lo scoop

Rossella Erra annuncia Gianni Morandi come ospite a Sanremo 2024: lo scoop

Gianni Morandi sarà ospite a Sanremo 2024 giovedì 8 febbraio. Ad annunciarlo Rossella Erra nel salotto de La volta buona: “I più attenti, che hanno visto Viva Rai 2, avranno notato che Fiorello leggeva in diretta i messaggi che gli arrivavano sul cellulare e, ad un certo punto è arrivato un messaggio che diceva “Non lo leggere, non mi chiamare“.

La giurata popolare di Ballando con le stelle ha poi aggiunto: “Lui lo ha chiamato ed era Gianni Morandi che non ha risposto perchè stanno tenendo nascosto che giovedì il cantante è l’ospite di Sanremo sul palco con Amadeus. Ho degli insider al Festival. Se lo sapesse Amadeus mi ucciderebbe“. La conduttrice ha poi chiesto a Erra: “Che mi dici di Fiorello che è salito sul palco dell’Ariston anche se era previsto nell’ultima puntata? Nessuno se lo aspettava“. “In realtà è una cosa che ci si poteva aspettare” aggiunge la giurata sempre in prima linea in fatto di scoop televisivi e gossip.

Gianni Morandi sarà ospite di Sanremo 2024?

Morandi potrebbe, dunque, essere ospite di Sanremo 2024 proprio questo giovedì aggiungendo quel pizzico di ironia d’altri tempi che manca al Festival. Questa indiscrezione, annunciata da Erra in diretta su Rai 1, non è stata ancora confermata ma neanche smentita.

La kermesse canora, molto improntata sui giovani potrebbe ospitare sul palco uno dei grandi della musica italiana che ha fatto la storia. Ad ogni modo, quest’anno l’evento musicale che tutti attendono a registrato numeri record che non si vedevano dal 1995. Non rimane, dunque, che scoprire qualcosa in più in merito alla presunta apparizione di Morandi sul palco dell’Ariston.

