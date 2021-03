Gianni Morandi, prima foto dopo ustione/ Poco dopo l’incidente appariva così…

Finalmente i fan di Gianni Morandi possono tirare il primo sospiro di sollievo pensando a quello che è successo nei giorni scorsi e, soprattutto, vedendo la prima foto in cui appare sorridente accanto ai medici e paramedici che gli hanno prestato il primo soccorso dopo la caduta tra le fiamme. Da giorni ormai si parla di lui, della sua assenza social e di quello che sta succedendo nell’Ospedale Bufalini di Cesena dove è in degenza per le brutte conseguenze di una caduta sul fuoco mentre stava bruciando delle sterpaglie e per via delle ustioni riportate, ma la prima foto arriva dai sanitari bolognesi che lo hanno soccorso all’inizio di questa sua brutta storia, medici e infermieri del personale dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Gianni Morandi, prima foto dopo l’ustione insieme al personale dell’ospedale di Bologna

Secondo i bene informati sembra che prima di andarsene ed essere trasferito a Cesena, generoso come sempre, Gianni Morandi si è prestato a un selfie con i sanitari bolognesi, una foto che inizia a circolare adesso sui social e sui siti web e che fanno così tirare un sospiro di sollievo ai fan. Il cantante sembra provato ma sorridente e pacato come sempre e questo lascia bene pensare anche se nei giorni scorsi si è parlato di ustioni di secondo gravi e di condizioni un po’ delicate soprattutto per la sua mano destra. Si era poi parlato di un intervento per sistemare le ustioni ma, al momento, sembra che non ci sia stato. Intanto, dall’equipe medica di Cesena hanno rassicurato: “Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi”.

