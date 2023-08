Gianni Morandi: “Qualcuno chiede soldi usando il mio nome”/ Video: “Non ci cascate, sono dei truffatori”

Gianni Morandi e la truffa sul web

Gianni Morandi è tra gli artisti che utilizzando di più i social. L’artista li utilizza per avere un contatto diretto con i fan condividendo foto e video sia del suo lavoro, ma anche della sua vita privata. Sempre sorridente e disponibile, Morandi ha utilizzato i suoi canali social anche per lanciare un appello ai fan. Dopo Mara Venier che, furiosa, sui social, ha sbottato contro chi utilizza il suo nome per le truffe, anche Gianni Morandi fa lo stesso.

Gianni Morandi ritrova il suo gattino/ "Era sparito per 3 ore, pensavamo di averlo perso"

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Morandi ha messo in guardia i suoi fan chiedendo loro di stare attenti a chi li contatta per chiedere soldi utilizzando il suo nome.

Le parole di Gianni Morandi

“Non ci cascate!” è il messaggio che Gianni Morandi rivolge ai fan mettendoli in guardia dai truffatori che circolano sul web. “Carissime amiche e carissimi amici, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente, vi hanno chiesto soldi, sia sulle piattaforme web e rete sia direttamente. Beh, sappiate che questi sono dei truffatori, io non farei mai una cosa del genere“, aggiunge ancora.

Laura Efrikian: "Gianni Morandi? Il primo incontro ha deluso entrambi"/ "Ecco perché tra noi è finita"

L’artista, poi, conclude così: “Voglio solamente avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti. Non ci cascate! Vi saluto e vi abbraccio”. Un appello che i fan hanno particolarmente apprezzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

LEGGI ANCHE:

Marco Morandi: "Per un attimo ho pensato di cambiare cognome"/ "Sabrina? Ci siamo lasciati…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA