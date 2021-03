Gianni Morandi resta in ospedale/ Condizioni stabili: ustioni profonde a mani e gambe

Gianni Morandi resta in ospedale. Il cantautore che si è ustionato a causa di un incidente mentre bruciava alcune sterpaglie, resterà ricorverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena almeno fino alla prossima settimana. A farlo sapere l’Ausl Romagna che ha emanato il bollettino ufficiale sulle condizioni dell’artista 76enne. «Le sue condizioni cliniche sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si procede ai trattamenti medici per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe», ha sapere la nota ufficiale dell’Ausl riportata dal Messaggero.

L’artista non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Presso il Centro Grandi Ustionati di Cesena continua ad essere monitoratoe ad essere sottoposto alle cure mediche necessarie per le ustioni profonde riportate su mani e gambe.

L’affetto dei fan per Gianni Morandi

Gianni Morandi che, a causa della pandemia è da solo in ospedale con la moglie Anna Dan e i figli che sono in contatto con lui attraverso la tecnologia, sta ricevendo tantissimi messaggi d’affetto non solo da parte dei fans, ma anche di amici e colleghi. “Gianni rimettiti presto”, ha scritto Nek sotto l’ultima foto pubblicata da Morandi prima dell’incidente. “Un grande abbraccio Gianni”, è il messaggio di Mara Venier. “Forza Gianni”, scrive Paolo Conticini. “Un caro abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione” scrive invece Roberta Capua. “Gianni ti sono vicina, stringi i denti e supera nel mio migliore dei modi, come hai sempre fatto, anche questo momento che presto sarà solo un ricordo”, scrive invece una fan e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA