Gianni Morandi, rivale del nipote Paolo Antonacci a Sanremo 2022/ “Mi fa effetto…”

Gianni Morandi è tornato in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Apri tutte le porte” scritto da Jovanotti e prodotto da Mousse T. Un ritorno, quello di Morandi, accolto con gioia dal pubblico, ma anche dalla sala stampa che lo ha piazzato al quinto posto nella classifica generale dopo le prime due serate. Il ritorno all’Ariston, per Gianni Morandi, è speciale non solo perchè arriva dopo anni di straordinaria carriera, ma perchè si ritrova ad avere come rivale il nipote Paolo. Figlio di Biagio Antonacci e di Marianna Morandi, figlia di Gianni e dell’ex moglie Laura Efrikian, Paolo Antonacci è un giovane autore di canzoni.

Al Festival di Sanremo 2022 firma il brano portato in gara da Tananai, uno dei tre giovani ammessi tra i Big. “Sarà divertente. Mi fa effetto essere in gara contro un pezzo scritto da mio nipote. Non ho sentito il brano di Paolo, ma è molto bravo”, ha detto Morandi durante una conferenza stampa.

Paolo Antonacci è il primogenito di Biagio Antonacci e Marianna Morandi ed è considerato uno dei migliori autori giovani della musica italiana. Dopo essersi laureato in Scienze della comunicazione all’Università IULM di Milano, Paolo Antonacci ha cominciato a scrivere canzoni per altri artisti e il suo nome è considerato tra i più promettenti. Il nome di Paolo Antonacci figura anche tra gli autori di Mille, la hit estiva di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Il primogenito di Biagio Antonacci e Marianna Morandi scrive anche per artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Nek ed Eros Ramazzotti. Per nonno Gianni Morandi ha scritto la canzone Stasera gioco in casa. Come finirà, dunque, la sfida tutta in famiglia tra Gianni Morandi e il nipote Paolo?

