Gianni Morandi “Sanremo? Ero in dubbio”/ “Lorenzo Suraci ha ascoltato canzone e…”

C’è un retroscena sulla canzone ‘Apri tutte le porte’ che Gianni Morandi ha portato al Festival di Sanremo 2022. A svelarlo è stato lo stesso artista, in lizza per la vittoria nella finale di oggi, visto che è riuscito a salire al secondo posto, piazzandosi dietro Mahmood & Blanco e davanti ad Elisa, considerata tra i favoriti. “La mia canzone l’ha ascoltata l’editore di RTL 102.5, Lorenzo Suraci”, ha detto proprio ai microfoni dell’emittente radiofonica. Gianni Morandi è, infatti, intervenuto durante la trasmissione The Flight su RTL 102.5 con Matteo Campese, Francesco Taranto e Paola Di Benedetto, che tra l’altro sta seguendo Sanremo 2022 per PrimaFestival.

Gianni Morandi ha spiegato di aver fatto ascoltare la canzone a Lorenzo Suraci il 14 gennaio. Qual è stata la reazione dell’editore della radio? Gli ha detto che con questa canzone sarebbe “andato forte”. L’aspetto curioso di questo retroscena non è solo la previsione di un esperto e ‘addetto ai lavori’. A far sorridere è il fatto che Gianni Morandi non fosse neppure sicuro di portare la canzone che gli ha scritto Jovanotti al Festival di Sanremo 2022. “Ero un po’ in dubbio”, ha infatti ammesso il cantante a RTL 102.5 a poche ore dalla finale della kermesse canora. “Lui mi ha tenuto su d’umore, voglio riconoscere questa cosa”, ha spiegato Morandi in riferimento a Lorenzo Suraci.

“PREMIO COVER? L’HO DATO A JOVANOTTI”. E SU POLEMICHE…

La serata delle Cover comunque è stata un grande successo per Gianni Morandi, che ne è uscito vincitore. “Con Jovanotti è facile, avevo un grande alleato. Lui ha avuto l’idea delle due giacche uguali, ha inventato il medley. Il premio l’ho dato subito a Jovanotti, ci teneva. L’ha portato a casa e ha detto che lo metterà in un posto preciso e gliel’ho lasciato volentieri”. A RTL 102.5 il cantante ha spiegato che ieri l’hanno tenuto nascosto per un motivo preciso: “Non era sicuro sarebbe venuto”. In merito alla sfida per la finale: “Stasera torna tutto come prima, ci sono i ragazzini che spingono: Irama, Sangiovanni, Emma che arrivano”. In merito alle polemiche delle ultime ore, ha confermato che da regolamento si può cantare anche un proprio pezzo durante la serata delle Cover: “Certo, altrimenti non ci saremmo permessi di farlo. L’abbiamo fatto per scambiarci un po’ del nostro passato: l’ho trovato un pezzo bello dal punto di vista spettacolare”.

