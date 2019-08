Gianni Morandi, selfie con lato b in mostra/ Fotomontaggio virale, molti ci cascano..

Una vecchia foto di Gianni Morandi diventa virale oggi sui social. Si tratta di un semplice selfie realizzato dal cantante in camerino, ma qualcuno ha pensato bene di modificarlo. E così l’artista risulta ritratto con il cellulare in mano davanti allo specchio, che riflette un lato b da cui spicca un perizoma. Ora non serve un occhio molto attento per capire che si tratta di un fotomontaggio, del resto i selfie di Gianni Morandi sono popolari. Eppure c’è qualcuno che ha sentito la necessità di fare delle precisazioni per far capire alla gente che non si trattava di una foto vera. Lo dimostrano i commenti comparsi sotto il post di Luca Tommassini, che per scherzo ha pubblicato lo scatto. Basta scorrere l’account del coreografo per capire quanto si diverta a condividere post simpatici, ma qualcuno ha frainteso davvero la foto fake di Gianni Morandi. E quindi tra una risata e l’altra è intervenuto qualcuno a fare chiarezza.

GIANNI MORANDI, SELFIE CON LATO B IN MOSTRA MA…

C’è chi ha fatto notare che il lato b in questione era evidentemente femminile, quindi non poteva appartenere a Gianni Morandi. Altri si sono appellati ai particolari nello specchio per far aprire gli occhi a chi ha frainteso il senso della foto. Nessun commento da parte del cantante, sempre che sappia che questa foto modificata sta circolando sui social… «Morandi non sei un po grandicello per mostrare le chiappe? dai però sei simpatico» e «Questa mania del selfie è sfuggita un po di mano», uno dei tanti commenti che confermano che la situazione è un po’ sfuggita di mano. Come del resto capita in questi casi. Qualcuno allora ribadisce: «È un fotomontaggio, guardate la maglietta ed il perizoma nelle foto allo specchio, le immagini sono diverse». Eppure non bisogna essere esperti di Photoshop per capire che non c’è niente di vero in quella foto. Noi comunque vi riportiamo anche quella originale, per evitare ulteriori equivoci…

