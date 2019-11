Gianni Morandi/ Serena Grandi: “Noi innamorati pazzi: era passionale e…” (Adrian)

Gianni Morandi sarà tra gli ospiti speciali della nuova puntata di questa sera di “Adrian” su Canale 5, lo spettacolo di Adriano Celentano collegato alla tanta discussa graphic novel che tempo fa era stata sospesa dopo un flop di ascolti: ora da qualche settimana quel filo interrotto è stato ripreso e il rilancio del format dietro cui c’è l’oramai storico clan del Molleggiato passa anche attraverso l’ospitata, nel secondo appuntamento di stasera in prima serata, non solo dalla presenza di Maria De Filippi, volto storico dell’emittente del Biscione, ma pure del 74enne cantante e ultimamente anche attore originario di Bologna che sarà ospite del suo amico di vecchia data Celentano. Anche se si sa ben poco di cosa potrebbero parlare i due durante l’ospitata, è però impossibile che non provino a rinverdire i fasti del passato dato che non solo hanno duettato insieme in quel del Festiva di Sanremo del 2012, ma hanno più volte collaborato insieme come ad esempio nel caso del bellissimo brano “Ti penso e cambia il mondo” che era contenuto come si ricorda nel disco del Molleggiato del 2011, “Facciamo finta che sia vero”.

GIANNI MORANDI E LA LOVE STORY CON SERENA GRANDI

Ad ogni modo, in attesa della sua partecipazione, e probabile esibizione, di questa sera ad “Adrian”, il nome di Gianni Morandi è tornato prepotentemente d’attualità nelle ultime ore per via di alcune clamorose rivelazioni. Mentre il cantante felsineo originario di Monghidoro ha festeggiato anche attraverso i social lo scorso 10 novembre il quindicesimo anniversario di matrimonio con la sua attuale compagna (ricordando come all’epoca il figlio Pietro avesse già 7 anni), Serena Grandi in una intervista concessa al magazine DiPiù ha rivelato come lei e l’artista siano stati follemente innamorati in passato. L’attrice ha infatti raccontato che quella con Morandi è stata una storia molto passionale, nonostante “la sua aria di bravo ragazzo” e aggiungendo con un pizzico di malizia che il suo Gianni in realtà nascondeva una grande carica. “Ci innamorammo e volevamo anche sposarci” ha raccontato la Grandi, precisando che si parla dei primi Anni Ottanta e che lei all’epoca aveva solo 24, mentre Morandi 38, e che rimase stregata dai suoi occhi. “Gli uomini sono rimasti spesso spiazzati dalla mia procacità, invece lui non mi temeva, era anzi molto deciso e sicuro di sé. Poi era un tipo molto passionale…” ha concluso l’attrice, ricordando con amarezza che fu poi il cantante a lasciarla e che, tuttavia, col tempo hanno comunque trovato il modo di tornare amici.

TREDICI PIETRO, IL FIGLIO SEGUE LA STRADA DEL RAP

E a proposito di legami famigliari e di quel figlio citato nel post dedicato alla moglie, di recente i riflettori si sono accesi su Gianni Morandi per via di quel ragazzo che oggi ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo della musica ma in un modo tutto suo… Infatti Pietro Morandi, nome d’arte Tredici Pietro, è un artista rap che sta cominciando a farsi conoscere nonostante l’ingombrante cognome e l’ovvia etichetta che si affibbia in questi casi di essere raccomandato. Raccontandosi nell’edizione online del Corriere della Sera, il rapper ha anzi voluto mettere bene in chiaro che se papà Gianni “canta, io rappo invece”. Nato dalla relazione del cantautore con Anna Dan, il classe 1997 ha mosso i primi passi in questo mondo nell’ambito dell’hinterland bolognese e ha ricordato come nella scena hip hop non basta il nome per andare avanti, ma che soprattutto i pezzi devono funzionare. “Anzi essere figlio di una celebrità è un’arma a doppio taglio e anche un motivo di pregiudizio artistico” ha spiegato Tredici Pietro, ribadendo di aver cercato sempre di cavarsela da solo, anche facendo piccoli lavoretti per mantenersi. E le sue influenze? Il sound della West Coast americana più che quello di papà, anche se il suo rap “non prevede eccessi” e a detta di Pietro i genitori avrebbero scoperto la sua musica solo nel momento che è stato pubblicato il suo primo brano…



