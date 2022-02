Gianni Morandi ‘spaventato’ da Massimo Ranieri a Sanremo/ “Grande canzone la sua!”

Gianni Morandi si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2022 già dalla prima serata e, in collegamento con Alberto Matano a La Vita in diretta, il cantante si dice molto agitato. L’emozione è palpabile, nonostante ciò non manca qualche battuta con Giovanna Civitillo, al suo fianco. “Ho saputo che hai detto che Massimo Ranieri è il tuo preferito!”, dice Gianni Morandi, la cui rivalità con Ranieri è nota.

Marianna, Marco e Pietro, chi sono i figli di Gianni Morandi/ Musicisti, attori e...

Si tratta di una rivalità che è però più leggenda che realtà, come lui stesso poi precisa. Morandi, infatti, spiega di aver avuto modo di sentire la canzone di Massimo Ranieri e di esserne rimasto molto stupito: “Ieri sono andato ad ascoltare le prove, mi sono messo in prima fila e ho ascoltato la canzone di Massimo. Alla fine sono andato da lui e gli ho fatto i miei complimenti perché è una grande canzone, mi sono spaventato!” ha ammesso col sorriso il cantante. C’è poi stata un’incursione nel collegamento della sua compagna di vita Anna Dan che a Matano ha rivelato: “Lo seguirò dietro al palco, non lo lascio mai solo. Io sono la più tesa ed emozionata tra i due.”

LEGGI ANCHE:

Testo "Lettera al di là del mare", canzone Massimo Ranieri/ Analisi e significato (Sanremo 2022)Massimo Ranieri/ "Voglio essere padre a 71 anni. Io al timone di Sanremo? Un onore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA