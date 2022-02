Gianni Morandi spiega testo canzone Sanremo 2022 “Apri tutte le porte”/”Brano facile”

Gianni Morandi a Sanremo 2022 con il testo “Apri tutte le porte”: che canzone è?

Ha ancora l’adrenalina del debuttante Gianni Morandi per la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il testo della canzone “Apri tutte le porte”. Intervistato dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, l’eterno ragazzo della canzone italiana si conferma tale quanto meno nell’approccio al questo Sanremo 2022. Gianni Morandi non nasconde quel filo di sana agitazione, e onestamente non sa spiegarlo: “Forse è perché hai la percezione che l’Ariston di sanremo sia il palco più importante della musica leggera italiana – dice su Instagram – o forse anche il fatto di presentare per la prima volta a milioni di persone la tua nuova canzone“.

Gianni Morandi però non si snatura, non metterà ad esempio gli auricolari “perché mi piace sentire tutto quello che c’è intorno“, così correndo il rischio che “magari mentre guardo chi è seduto in prima fila il cervello se ne va da un’altra parte: perché questa canzone non è ‘Fatti mandare dalla mamma’ che è già ‘registrata’ dal cervello, è nuova, e va presentata anche in una certa maniera“.

Significato testo “Apri tutte le porte” canzone Sanremo 2022, Gianni Morandi: “Facile da cantare”

Gianni Morandi ha poi parlato del testo della canzone “Apri tutte le porte“, scritta per lui da Jovanotti per Sanremo 2022, spiegando come “il testo di Apri tutte le porte, rispetto a L’allegria (anche questa firmata da Lorenzo Cherubini, ndr) è più facile da cantare” perché ha meno parole al suo interno, consentendo così a Gianni Morandi di fare sfoggio della sua estensione vocale. Il brano parla della voglia di uscire da un momento difficile, “uno certca dentro di sé la forza per uscire da questo momento buio che stiamo vivendo già da due anni. Dai, apriamo le porte e facciamo entrare il sole.“.

Gianni Morandi si è soffermato poi sulla decisione di tornare in gara al Festival di Sanremo 2022 con il testo della canzone “Apri tutte le porte”. Una decisione coraggiosa per chi, come lui, non ha più niente da dimostrare nella propria carriera, avendo già partecipato, vinto e condotto Sanremo. Morandi ha spiegato: “Io sono uno competitivo, mi piace la gara, ma penso che sia questo che merita questo palco, anche perché andando da ospite canti la tua canzone e poi vai via. Così invece sei qui per una settimana, canti, incontri persone, è tutto diverso. Con Lorenzo abbiamo deciso di proporre la nostra canzone ad Amadeus, lui non ci ha detto niente, poi ci siamo ritrovati nella lista. Se non gli fosse piaciuta l’avrebbe esclusa, anche per tutelare l’artista, dal suo punto di vista“. In questa terza serata di sanremo 2022 sarà un piacere rivedere l’interpretazione di Gianni Morandi del testo della sua canzone “Apri tutte le porte”.

