Gianni Morandi/ “Sposaci!” appello delle italiane, lui attende la fine della paura

L’amatissimo e celebre cantante Gianni Morandi sarà uno degli ospiti più attesi di questa sera, in occasione della nuova puntata di C’è posta per te. L’artista sarà accolto da una vera e propria standing ovation nello studio della quarta puntata del programma del sabato sera di Canale 5, a testimonianza di come sia molto amato da diverse generazioni. Merito della sua presenza sempre molto attiva (e gradita) sui social dove, solo su Instagram, conta oltre 1,2 milioni di utenti (ed oltre 3 milioni su Facebook). Qui, ormai da anni, Morandi aggiorna quotidianamente i suoi follower con post che lo ritraggono in svariati momenti della sua vita quotidiana e spesso anche insieme alla amatissima moglie Anna, attenta autrice delle sue migliori foto.

Da foto storiche passando per i tanti autoscatti, Gianni Morandi si racconta sui social dove colleziona migliaia di like e commenti. Di recente ha fatto molto clamore un post molto apprezzato dal suo vasto pubblico femminile e ripreso da numerose testate nazionali. La stella della musica italiana ha conquistato tutti con un suo gesto romantico indirizzato alla moglie Anna, alla quale ha regalato un paio di scarpe che lei aveva precedentemente visto in un negozio senza però acquistarle. “Sono passato in un negozio di scarpe, a Bologna, in via S. Felice, per salutare il proprietario, un mio amico. Appena entrato mi dice che è passata mia moglie, ha visto un paio di scarpe, le ha provate, le sono piaciute, ma non le ha acquistate… Allora ho pensato di farle un regalo…”, ha scritto l’artista facendo invidiare non poche follower.

GIANNI MORANDI E I SUOI INTERVENTI SOCIAL

Gianni Morandi con i suoi 76 anni continua a far sognare ancora molte donne. Lo dimostrano i copiosi commenti che ogni giorno giungono sotto i suoi post social e che lo descrivono come “un marito invidiabile” e “super innamorato”. Da qui anche alcune proposte super azzardate, come quella avanzata da una sua fan che proprio sotto al post dedicato al regalo per la moglie Anna ha commentato: “Gianni ti va di sposare tutte le donne italiane?”. Il cantante però resta legato solo ad Anna Dan, sua moglie dal 2004 dopo la fine del matrimonio con Laura Efrikian. Ed a lei l’artista non perde occasione per dedicare parole d’amore e stima. Sempre ai social Gianni ha voluto affidare anche suoi pensieri più profondi anche sul periodo difficile e complicato che stiamo vivendo: “E intanto le ore, i giorni, le settimane, i mesi passano e tutti quanti stiamo aspettando qualcosa, una notizia, una sorpresa inaspettata, un raggio di sole, che ci faccia guardare avanti con meno paura e più fiducia”, ha scritto nei giorni scorsi. E Morandi sembra proprio riferirsi a questo momento di grande incertezza caratterizzato ancora dall’incubo del Covid.



