Sono ore di grande dolore per Gianni Morandi, nelle scorse ore il cantante originario di Monghidoro ha annunciato via social di aver perso lo storico collaboratore Luigi Zannoni. Intervenuto sul proprio account Instagram, il cantante ha annunciato la scomparsa del collaboratore che lavorava con lui da circa 30 anni. “E’ venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni. Ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive.

Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me” ha scritto il cantante via Instagram e annunciando la grave perdita che lo ha colpito molto da vicino. Un lutto che ha scosso chiaramente tutta la famiglia di Gianni Morandi e il resto del suo team lavorativo, chiamato a fare i conti con un momento di grande sofferenza e dolore.

Gianni Morandi e l’addio a Luigi Zannoni: erano anche soci

Gianni Morandi ha annunciato tramite i social la scomparsa del suo storico collaboratore, con il quale ha condiviso tanti anni di gioie dal punto di vista professionale. Un legame che andava oltre tra i due, visto che Zannoni era anche socio al 5% della Mormora Music, l’etichetta discografica fondata da Gianni Morandi e di cui l’artista detiene il restante 95%. Da oggi il cantate bolognese si ritroverà a fare i conti con un drammatico vuoto, molto difficile da colmare.

E sui social il due volte presentatore del Festival di Sanremo è stato travolto da un’ondata di affetto dei follower, che non hanno risparmiato messaggi di condoglianze nei confronti di Morandi, che anche questa volta ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza della propria gente.

