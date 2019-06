GIANNI MORANDI/ Video, brutta caduta durante le riprese de L’Isola di Pietro 3

In queste ore Gianni Morandi è tornato protagonista sui social dove ha postato un video di una sua caduta durante le riprese della terza stagione de L’Isola di Pietro. Il cantante, infatti, da diverse settimane è impegnato in Sardegna dove sono in corso le registrazione delle nuove puntate della terza stagione della fiction campione d’ascolti di Canale 5. Tra una ripresa e l’altra, il cantante racconta ai fan alcuni momenti delle riprese e in particolare nelle ultime ore ha pubblicato un video che è davvero sorprendente. Nel video, pubblicato sulla pagina Instagram del cantante, Gianni è vittima di un piccolo incidente che l’ha visto protagonista durante le riprese di una scena della fiction.

Gianni Morandi: piccola caduta in Sardegna

Nel video si vede chiaramente Gianni Morandi impegnato a correre lungo una strada sterrata. Il cantante attore non è da solo; accanto a lui, infatti, c’è il cane Mirto protagonista a quattro zampe della fiction L’Isola di Pietro. Ad un certo punto però il cantante inciampa a causa della presenza di un grosso sasso che gli fa perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra. Per fortuna Mirto si avvicina subito a lui per aiutarlo, ma Gianni prontamente si alza non riportando alcun grave problema. Morandi, infatti, su Instagram non solo ha pubblicato il video, ma anche una didascalia “Incolume! #lisoladipietro @lisoladipietro #mirto”. A questo punto viene da pensare che il tutto possa essere una scena del copione della prossima stagione della fiction visto il suo personaggio, proprio come Morandi, è un uomo atletico che si presta a fare jogging sulle scogliere dell’isola sarda.

Stefano Bollani: “Gianni Morandi incontriamoci”

Intanto in queste ore Stefano Bollani, ospite dell’evento FestivaLove di Scandiano tenutosi a Reggio Emilia, ha lanciato un vero e proprio appello a Gianni Morandi. “Nel mondo della musica ci si incontra sempre tutti, anche se si è di ambiti diversi. Ma con Gianni Morandi non mi è mai capitato. In effetti mi piacerebbe, siamo solo a un grado di separazione. Ho sicuramente una passione per alcune delle sue canzoni. Se non avessi più te credo di averla incisa già due o tre volte, penso sia una delle più belle canzoni italiane mai scritte” dice il compositore e pianista a Il Resto del Carlino lanciando poi un vero e proprio appello a Morandi: “Gianni: incontriamoci!”.

