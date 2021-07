Gianni Morandi, video “L’allegria”/ Ci sono anche Jovanotti, Valentino Rossi e…

Lunedì 12 luglio è uscito sul canale Youtube di Gianni Morandi il video ufficiale del pezzo scritto per lui da Jovanotti “L’allegria“. Il singolo, uscito l’11 giugno, è diventato presto una delle canzoni protagoniste dell’estate 2021, dal ritmo fresco e allegro è un twist tutto da ballare e cantare. Era già stato pubblicato un videoclip che ritraeva i due artisti in sala registrazione, ma Lorenzo e Gianni non avevano nascosto che si trattava di uno provvisorio, e allora ecco che è arrivato quello definitivo. I protagonisti sono sempre Jovanotti e Morandi, ma questa volta in loro compagnia c’è il campione motociclista Valentino Rossi, che ha aperto le porte del suo Ranch di Tavullia a posta per girare le scene de “L’allegria“.

Bob Marley, le 5 migliori canzoni/ Quali lo hanno reso un fenomeno culturale

Oltre a lui, però, ci sono anche altri piloti della Vr46 Riders Academy: Pecco Bagnaia (MotoGP), Marco Bezzecchi (Moto2), Stefano Manzi (Moto2), Marco Belli ed Elisa Galvagno. Il set infatti è un alternarsi di pista da ballo e circuito da corsa, il tutto attorno a Gianni Morandi che canta con Jovanotti alle sue spalle a tenere il tempo.

Maneskin, Eurovision 2021/ Video, la versione di Zitti e Buoni senza parolacce

Il video de “L’Allegria” in stile western

La regia del video è stata affidata a Michele Maikid Lugaresi, stretto collaboratore del gruppo Ducati ma anche di Lorenzo (ha curato tutte le immagini del Jova Beach Party e diretto il film “Oh, vita! Making an album”). Lo stile scelto è un inconfondibile western/country, con un Gianni Morandi vestito elegante in abito rosa, mentre Jovanotti sembra vestire i panni di un moderno Tex Willer. Quest’ultimo ha svelato che il cantante di Fatti mandare dalla mamma e Valentino Rossi non si erano mai incontrati, questa è stata dunque l’occasione perfetta per far conoscere due persone “figli della stessa Italia, quella bella, quella che anche nei passaggi più impegnativi conosce la forza di un sorriso”.

Rosa Chemical chi è la giovane promessa del Trap italiano/ Video, canzoni e carriera

Alla fine del videoclip de “L’allegria”, tutti i protagonisti si ritrovano insieme a tavola a mangiare anguria, così come capita spesso dopo una giornata intera trascorsa al Ranch. “Sono colonne portanti del castello del mio entusiasmo – ha spiegato Lorenzo – Quando sono a un bivio importante mi capita di pensare ‘Cosa farebbe Valentino? Che direzione prenderebbe Morandi?‘. Ecco, sono presenze importanti per me e lo sarebbero anche se non li conoscessi di persona, pensate un po’ che meraviglia poter dire di essere loro amico“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA