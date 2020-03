Gianni Morandi/ Video “l’amore non può morire” insieme contro il Coronavirus

Gianni Morandi con un video su Instagram incita l’amore che non può morire e sostiene le donazioni contro il Coronavirus, in particolare l’iniziativa lanciata da La7, La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, dunque dalla galassia editoriale che fa capo ad Urbano Cairo, editore della rete televisiva e presidente del gruppo Rcs.

Questa naturalmente è solo una delle tante iniziative benefiche che in queste settimane stanno mostrando il volto migliore dell’Italia, che si è unita nella dura battaglia contro la pandemia di Coronavirus che sta colpendo con particolare forza proprio il nostro Paese: ecco dunque il messaggio di Gianni Morandi, che resta uno dei cantanti più amati da diverse generazioni di italiani e invita tutti a fare la propria parte contro il Coronavirus.

GIANNI MORANDI, VIDEO: ITALIA UNITA CONTRO CORONAVIRUS

Si diceva dunque del volto migliore dell’Italia e proprio questo è l’aspetto su cui punta Gianni Morandi con il collage di immagini che compone il video, accompagnato dalla sua voce. Dai volti di medici e infermieri ai monumenti illuminati con il tricolore anche nel resto del mondo, dai disegni dei bambini al Papa.

Poi ancora, dai flash-mob sui balconi alla bandiera che sventola, dai cartelli “Andrà tutto bene” e “Restate a casa” a Piazza San Pietro e il Duomo di Milano, tutto accompagnato appunto dalla voce di Gianni Morandi, che crede in un’umanità che può curare le proprie ferite: “L’amore non può morire, la notte finirà“, è il messaggio di Morandi per tutti noi.

Visualizza questo post su Instagram «Un aiuto contro il coronavirus», #corrieredellasera #la7 #gazzettadellosport Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 27 Mar 2020 alle ore 3:58 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA