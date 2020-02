Gianni Morandi “vince” l’Oscar 2020/ In Parasite la sua “In ginocchio da te” e ora…

Adesso Gianni Morandi e la sua Anna possono sognare la Corea e magari un giorno, in barba ai suoi detrattori, lo vedremo salire su un palco e diventare “padrone” dell’estremo Oriente e tutto questo grazie a Bong Joon-Ho che ha scelto proprio Gianni Morandi per il suo Parasite, il film che ha trionfato agli Oscar 2020 entrando nella storia. In particolare, il film non ha portato a casa solo la statuetta come miglior sceneggiatura originale e miglior regia ma anche quella di miglior film entrando nella storia della kermesse. Per la prima volta, un film in lingua non inglese conquista la statuetta più importante in 92 anni di storia e questo ci fa un po’ sorridere pensando che proprio nel film ci sia un pezzettino di Italia con Gianni Morandi.

GIANNI MORANDI TRIONFA AGLI OSCAR 2020 CON IN GINOCCHIO DA TE

Il film di Bong Joon-Ho, Parasite, ha scelta come colonna sonora del film “In ginocchio da te” di Gianni Morandi che in questi giorni sui social ha rivelato di fare il tifo con il film sudcoreano. La cosa era nota al grande pubblico sin dall’arrivo di”Parasite” a Cannes a maggio 2019, dove il film aveva portato a casa la Palma d’Oro. Una delle scene cruciali del finale del film è accompagnata dal suo brano “In ginocchio da te” e lo stesso cantante si era detto “sorpreso e contento. Magari mi invitano a cantare in Sud Corea, dove non sono mai andato”. Con l’arrivo dell’Oscar adesso Gianni Morandi può davvero sognando in grande spingendosi lì dove non avrebbe mai pensato: “Quel pezzo venne arrangiato da Ennio Morricone, uno che di Oscar se ne intende. Il film è bellissimo. Chissà, magari mi invitano in Corea per fare una tournée…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA