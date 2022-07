Gianni Morandi, “Vorrei morire sul palco”/ La confessione che spiazza i fan…

Gianni Morandi spiazza i fan: “Vorrei morire sul palco”

Gianni Morandi ha rilasciato delle dichiarazioni shock nell’ultima intervista rilasciata al Settimanale Oggi. Il popolare cantante ha ripercorso i suoi 60 anni di carriera e per l’occasione ha parlato anche del suo rapporto con Jovanotti. Gianni Morandi ha annunciato di essere presente a quasi tutte le tappe del tour: “Sarò in quasi tutte le date del tour, questa estate non ho preso impegni. Lorenzo per me è stato una botta di giovinezza”. Nell’intervista Gianni Morandi ha fatto anche una confessione inaspettata. Il popolare cantante ha voluto sdrammatizzare pensando a quando non ci sarà più e a tal proposito ha rivelato: “Io vorrei morire sul palco, un colpo secco, magari!”. Poi ha scherzato sul suo necrologio televisivo: “Fatti mandare dalla mamma. Ho provato a toglierla dal mio repertorio: cavolo, era un po’ un incubo, mi troverò sul palco col bastone a cantarla! Poi però la gente ci rimaneva male. Mi immagino quando il telegiornale dirà: se n’è andato Gianni Morandi. E metteranno Fatti mandare dalla mamma… Sdrammatizziamo”.

Dopo l’incidente alla mano, Gianni Morandi ancora porta i segni delle ustioni. Il cantante è stato molto male ma in questa battaglia ha potuto contare sull’affetto del pubblico e degli amici veri come Jovanotti: “Dopo l’incidente mi ha chiamato. Voleva sapere come stavo. Io ero giù di corda, abbattuto. Poi mi ha proposto la canzone “L’allegria” e l’abbiamo incisa a Milano. Mi riconosco in lui, siamo positivi, ci piace stare con la gente. Sul palco basta uno sguardo per capirci”.

Nell’intervista al Settimanale Oggi, Gianni Morandi ha parlato anche del suo rapporto con la moglie Anna. Per il cantante fu un vero e proprio colpo di fulmine anche se all’inizio fu difficile corteggiarla. Anna infatti gli tirò uno scherzo dandogli il numero di cellulare sbagliato ma Gianni non si arrese. Nell’intervista ha infatti rivelato: “Le chiesi il numero di telefono e me lo diede sbagliato. Non mi arresi e mi presentai al suo posto di lavoro. La convinsi che mi piaceva davvero. Lei però non voleva fare la fidanzata del cantante”. Gianni ha poi svelato un inedito retroscena. Nei primi periodi della loro frequentazione erano soliti nascondersi anche alla vista dei paparazzi per non farsi beccare: “I primi tempi ci dovevamo nascondere, non voleva farsi vedere con me. Lei mi ha portato fortuna: da quando l’ho incontrata ho ricominciato a vendere dischi”.

Dopo un periodo turbolento in cui Gianni Morandi non lavorava più, è tornato di nuovo il sereno. Da quella esperienza di vita, però il cantante ha tratto un insegnamento importante: “Che non bisogna mai abbattersi, ma andare sempre avanti, inventarsi qualcosa… Io non sono mai stato il più bravo. Tanta gente cantava meglio di me, scriveva meglio di me, stava sul palco meglio di me e non ha avuto quello ho avuto io. Sono nato con la camicia. Non ho fatto la storia, l’ho attraversata, come Forrest Gump”.











