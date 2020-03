Gianni Mura è morto/ Giornalista di “Repubblica”, cantore unico di calcio e ciclismo

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Gianni Mura, storica firma de “La Repubblica”, dal 1976. Come riportato dal quotidiano diretto da Carlo Verdelli, Mura, 74 anni, è stato stroncato da un attacco cardiaco improvviso e si è spento questa mattina all’ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona. Nato a Milano nel 1945, Mura ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo partendo da quelle che era le sue grandi passioni sportive: il calcio e il ciclismo. Iconico il suo modo di raccontare il Tour de France, la Grande Boucle che attraverso la sua penna riusciva a contagiare la passione per il “giallo” ciclistico milioni di appassionati. Un’esperienza professionale segnata dalla passione per la bicicletta e dai colori che più di altri la caratterizzino: basti pensare agli esordi nella redazione de “La Gazzetta dello Sport”, storicamente “la Rosea”, come rosa è la maglia del vincitore del Giro d’Italia, e anche a “Giallo su giallo”, suo primo romanzo (ovviamente ambientato al Tour) che nel 2007 gli valse il premio Grinzane.

GIANNI MURA, MORTO NEL GIORNO DELLA MILANO-SANREMO (CHE NON CI SARA’)

Mondo del giornalismo e sport piangono la scomparsa di un personaggio unico: la figura di Gianni Mura mancherà non poco in un ambiente sempre meno abitato da figure autorevoli, di riferimento. Non è un caso che subito il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire a Repubblica un messaggio di condoglianze a nome di tutto lo sport italiano. Erede di Gianni Brera, Mura da qualche giorno ricoverato a Senigallia: l’infarto che lo ha stroncato è arrivato in un giorno non banale. Oggi, sabato 21 marzo 2020, avrebbe dovuto corrersi la Milano-Sanremo: per le ragioni che tutti conosciamo, la Classicissima non ci sarà. Quasi un appuntamento col destino, per Gianni Mura, nel giorno in cui il ciclismo fa i conti con lo stop della classica più amata dagli italiani: la Milano-Sanremo tornerà, uno dei suoi migliori cantori purtroppo no.



