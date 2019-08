GIANNI NANNINI PUNTA IN VISO DA MEDUSA VIOLA/ Choc “volto ‘horror’ e occhio chiuso”

Gianna Nannini pubblica una foto su Instagram che fa preoccupare i fan. La cantante di “Sei nell’anima” si copre il volto con un cappello nero, ma lo scatto pubblicato non è né la cover di un singolo né tantomeno la copertina del nuovo disco. A spiegare il perchè di questa scelta è la stessa Gianna con una lunga didascalia in cui spiega il motivo di questa foto. “Nuotando in mare “controcorrente” mi sono scontrata con una medusa viola” – dice la cantante, che prosegue raccontando quanto accaduto: “l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia… La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po’ “horror” e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso. Ci vorrà qualche settimana di cure, per questo oggi vi condivido questa foto in cui copro #MyFace… Ci risentiamo tra qualche giorno, lunedì devo dirvi qualcosa di molto importante…”.

Gianna Nannini punta da una medusa

Naturalmente lo scatto di Gianni Nannini ha immediatamente allarmato i fan che hanno scritto tantissimi messaggi alla loro beniamina. “Curati, mi raccomando” scrive un utente a cui fa eco una fan di Lussemburgo: “Mi dispiace tantissimo cara Gianna presta guarigione ti abbraccio forte dal Lussemburgo”. Non solo preoccupazione, ma anche felicità da parte di alcuni fan che con questa foto hanno finalmente avuto notizie della loro beniamina visto che la Nannini non pubblicava alcuno scatto da ben tre settimane. “Che figona! Ma quando uscirà la nuova canzone cara?? Sono in estasi” scrive un fan, un altro le dice: “Gianna tesoro, ero proprio venuto a spulciare in cerca di novità! Ti aspettiamo” e infine “L’importante è rivederti, e risentirti bentornata Gianna. Mi sono mancato i tuoi My Face”. Nulla di grave, un paio di giorni di riposo e la guerriera Gianna sarà pronta a tornare più forte di prima.

Gianna Nannini: “vivo in Inghilterra per Penelope”

Accanto a Gianna Nannini c’è sempre la figlia Penelope con cui da diversi anni ha deciso di trasferirsi in Inghilterra proprio per preservare il suo futuro. “Ho scelto di vivere in Inghilterra perché così mia figlia cresce senza preconcetti. Ho pensato di darle garanzie e rispetto. Allora da noi non c’erano nemmeno le unioni civili, figuriamoci lastepchild adoption” ha detto la Nannini in occasione di una celebre intervista concessa al Corriere della Sera. Una scelta in parte obbligata quella della Nannini per via delle leggi vigenti in Italia che non tutelano la figlia Penelope in caso di morte improvvisa: “non ci sono leggi in Italia che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma”.

