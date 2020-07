Gianni Nazzaro/ Le hit ’60-’70, la tv, e la scomparsa del fratello (C’è Tempo Per)

Tanti gli ospiti di stamane presso la trasmissione di Rai Uno “C’è Tempo Per…”. Il tema di oggi “le coppie”, e Anna Falchi e Beppe Convertini chiacchiereranno anche con Gianni Nazzaro. Il cantante e attore napoletano è stato uno dei grandi protagonisti della musica leggera italiana in particolare negli anni ’60 e ’70, ma anche ad inizio negli anni ’80. Famoso in particolare il brano “Quando l’amore diventa poesia”, il suo pezzo più iconico, ma anche “Quanto è bella lei”, “Piccola mia piccola”, “Me ne vado”, e molti altri ancora. Oltre ad essere conosciuto per le sue canzoni, Nazzaro è divenuto famoso negli ultimi anni anche per le sue apparizioni televisive. Recentemente lo si ricorda infatti in “Tale e Quale Show” edizione 2014 (ha vinto anche una puntata interpretando “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri), ma anche “Un posto al sole”, “Ris”, e “Incantesimo”, fiction tv in cui ha ottenuto una piccola parte. Nazzaro ha partecipato a sei Festival di Sanremo, raggiungendo la finale nel 1974 con il brano “A modo mio”, e il quinto posto nel 1972.

GIANNI NAZZARO: LA MORTE DEL FRATELLO MAURIZIO AD APRILE

Ha inoltre vinto il Festival di Napoli del 1970 con “Me chiamme ammore”, e due Disco per l’estate, precisamente nel 1972 e nel 1974. L’ultimo suo lavoro musicale risale al 2014, l’album di inediti intitolato “L’AMO”, in collaborazione con Luigi Mosello. Negli scorsi mesi il cantautore napoletano era salito alla ribalta delle cronache per un grave lutto famigliare, la perdita del fratello Maurizio, deceduto all’età di 60 anni lo scorso aprile. L’uomo era ricoverato da tempo presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, a seguito di una complicazione di una gravissima malattia che se l’è purtroppo portato via. Anche Maurizio, come il fratello Gianni, ha avuto successo nel mondo della musica, e nel 1990 aveva partecipato all’edizione di quell’anno del Festival di Sanremo ma nella categoria giovani, e con il nome d’arte Maurizio Della Rosa, forse per “sganciarsi” dal cognome importante di Gianni.



