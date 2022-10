Gianni Orlando, chi è il fratello segreto di Stefania/ “Da lei cerco un abbraccio”

Il racconto di Gianni Orlando, fratellastro di Stefania Orlando

Gianni Orlando è il fratello segreto di Stefania Orlando. Durante la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip, fuori dalla casa negli studi di Domenica Live di Barbara d’Urso si è presentato il fratello segreto. “Il mio primo nome è Antonio. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa” – ha raccontato il fratello segreto della conduttrice che ha scritto una lettera per la sorella. “Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, mamma a Stefania e Fabio diceva che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa”” – ha detto Gianni, le cui parole sono state però in parte smentite dall’allora marito Simone Gianlorenzi ” non è un fratello segreto.. Stefania non lo rifiuta, semplicemente non c’è un rapporto. Sono 40 anni che vive a Parigi. Quando se ne è andato, Stefania era piccola, non si sono frequentati, non si sono conosciuti”.

Stefania Orlando e l'aborto/ Il dramma:"Nel giro di pochissimo tempo l'ho perso"

Il racconto di Gianni è però ricco di date e informazioni importante: ” dopo qualche tempo è nato Fabio, l’altro nostro fratello, e poi Stefania. Io e lei abbiamo 16 anni di differenza, mentre tra lei e Fabio corrono soltanto 2 anni. Quando avevo 7 anni sono stato mandato in collegio perché lavorando entrambi i miei genitori non potevano tenermi a casa”.

Stefania Orlando, ex Andrea Roncato/ "Lui: "aveva un altro, non si muore per amore"

Gianni Orlando e il rapporto con la sorella Stefania Orlando

Gianni Orlando prima ancora dell’ingresso di Stefania Orlando nella casa del GF VIP ha cercato un contatto con la sorella. “C’è stato un periodo in cui ho provato e riprovato ad avere un approccio, un riavvicinamento verso i miei fratelli, ma non c’è stato modo” – ha detto l’uomo precisando – “quando eravamo piccoli, i nostri genitori non gli dicevano che ero loro fratello, ma si limitavano a dire che ero un amichetto con cui giocare”. Non solo, Gianni ha anche raccontato quando Stefania e gli altri hanno scoperto della sua esistenza: “penso abbiano scoperto tutta la verità una trentina di anni. Sono riuscito a vedere Stefania l’estate scorsa, ma per 5 minuti tipo, mentre ero con Fabio. Lei aveva da fare come al solito”.

Stefania Orlando, su Marco Bellavia/ "Ce ne sarebbero tante di frecce da lanciare..."

Infine parlando proprio della sorella ha aggiunto: “l’unica cosa che mi sento di dire a mia sorella Stefania è che io non voglio fare male a nessuno. Da lei cerco soltanto un abbraccio. Non abbiamo nemmeno una foto che ci ritrae insieme. Io vorrei avere un rapporto con entrambi i miei fratelli, mi mancano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA