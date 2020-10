Gianni Orlando, fratellastro Stefania/ “Non parla di me, vorrei recuperare con lei”

Gianni Orlando è il fratellastro di Stefania Orlando, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice è tra le concorrenti più amate di questa edizione complice anche la sua vicinanza al seguitissimo Tommaso Zorzi e a Maria Teresa Ruta; un avvicinamento che ha fatto pensare ad una mossa tattica da parte della Orlando come più volte sottolineato dalla “ex” amica Matilde Brandi. A parte questo nelle ultime ore si è tornato a parlare della Orlando per via della presenza di una fratello segreto. Si, proprio così, la “vipera” del Grande Fratello Vip 5 ha un fratello di cui nessuno era a conoscenza scovato dal settimanale DiPiù Tv che si è recato a Parigi per intervistarlo. Si tratta di Gianni Orlando che vive e lavora a Parigi come artista di mosaici. “Nessuno parla di me, è come se non esistessi. Lei è sangue del mio sangue e c’è sempre tempo per recuperare” – ha detto il fratellastro di Stefania Orlando che parlando proprio del rapporto con la conduttrice ha dichiarato: “con lei non ho avuto un rapporto sereno”. Come mai verrebbe da chiedersi?

Gianni Orlando: ” di sciogliere i nodi non risolti con Stefania”

Gianni Orlando è figlio di Annamaria, la mamma di Stefania Orlando, ed è nato da una relazione di gioventù della donna che, quando ha incontrato Pietro Romano Orlando ha chiesto di riconoscerlo come figlio. Un’infanzia difficile quella di Gianni che ha raccontato: “non posso dire di essere stato felice. Con Stefania non ho avuto un rapporto sereno, non ho ricordi di noi due che giochiamo. Ho vissuto anni che considero bui”. Gianni, infatti, ha vissuto per diversi anni in un collegio e questa cosa l’ha segnato molto. Per fortuna a Parigi si è innamorato di una ragazza con cui è riuscito a lasciarsi tutto alle spalle. Non nasconde però di essere pronto a ricostruire un rapporto con la sorella Stefania: “spero di sciogliere i nodi non risolti con lei, spero lo voglia anche lei. Vorrei riempire il vuoto che ho nel cuore”.

