È morto improvvisamente – ma apparentemente in condizioni tranquille – il celebre cantante Gianni Pettenati giunto lo scorso ottobre all’età di 79 anni e diventato famoso per essere stato una delle più importanti ed apprezzate voci della musica leggera degli anni ’60, consegnato agli annali musicali grazie alla famosa canzone ‘Bandiera gialla‘: a dare l’annuncio – come spesso capita in questi casi – della morte di Gianni Pettinati è stata la sua stessa famiglia che da giorni si era riunita al suo capezzale nella sua casa ad Albenga.

Cesare Zambon, morto bambino malato di neurofibromatosi/ La mamma Valentina: "Coraggioso fino alla fine"

Annunciando il decesso di Gianni Pettenati, la figlia Maria Laura con un post condiviso sui social ha ricordato che “non abbiamo mai smesso di amarti”, precisando che la morte sarebbe avvenuta “nella propria casa [e] con i suoi affetti vicino, come voleva lui” e che le esequie si terranno in forma del tutto privata nel rispetto del lutto della famiglia; mentre dal conto suo l’altra figlia – Samuela – ha ricordato tutto l’amore provato per il padre, i momenti in cui “abbiamo riso” e le serate passate “a parlare”, prima di precisare che “non eri solo bandiera gialla ma molto di più”.

Alice Hirson è morta: addio all'attrice 95enne/ Una carriera tra Dallas e General Hospital

Chi era Gianni Pettenati: tutto sulla carriera e la vita privata dell’autore di ‘Bandiera gialla’

Fermo restando che ad oggi non sappiamo come sia morto Gianni Pettenati – ma ipotizzando che si sia trattato di semplice vecchiaia – qui vorremmo anche due (doverose) parole alla vita e alla carriera del famosissimo artista: nato nel 1945 in quel di Piacenza, sappiamo per certo che la musica è stata da sempre al centro della sua vita tanto che dopo aver vinto un concorso di canto alla tenerissima età di 6 anni ha deciso fin da subito di iscriversi ad una scuola musicale; mentre le informazioni – per così dire – ‘private’ si chiudono qui.

Giovanni Scambia, morto luminare ginecologia oncologica/ Stroncato a 65 anni da tumore al pancreas

La carriera musicale di Gianni Pettenati – invece – iniziò quando a vent’anni riuscì a portarsi a casa una vittoria al Festival di Bellaria che gli permise di entrare nella piccola band chiamata ‘Juniors’ e di incidere l’anno successivo quel piccolo successo che fu ‘Come una pietra che rotola‘ – riproposizione italiana dalle ben più celebre ‘Like a Rolling Stone‘ di Bob Dylan; mentre la prima svolta arrivò nel 1966 con la pubblicazione delle famosissima ‘Bandiera gialla‘ alla quale seguì – tra il 1967 e il 1968 – una doppia partecipazione (ma mai una vittoria) al Festival di Sanremo con i brani ‘La rivoluzione‘ e ‘La tramontana‘ che ottennero – comunque – un discreto successo.