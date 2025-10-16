La vita amorosa di Gianni Rivera ruota attorno alla moglie Laura, ma in passato ebbe una relazione importante con l'attrice Elisabetta Viviani che oggi...
La vita privata e sentimentale di Gianni Rivera, storico campione del Milan, è stata piuttosto movimentata. Dalla storia d’amore con la cantante e conduttrice televisiva Elisabetta Viviani ha avuto la figlia Nicole, nata nel 1977; poi la separazione e il nuovo amore per Laura Marconi, sposata alla fine degli anni ottanta, con la nascita di due figli, Chantal e Gianni.
Con l’ex compagna Elisabetta, purtroppo, i rapporti sembrano essersi deteriorati dopo la separazione. Stando infatti quando rivelato dalla Viviani in una recente intervista rilasciata a Oggi è un altro Giorno, oggi i rapporti con l’ex calciatore sarebbero praticamente inesistenti.
Ed è un vero peccato ripensando all’amore passionale che un tempo li aveva uniti, spingendoli a credere in un futuro insieme. “All’epoca dovevo fare uno shooting per una rivista con i calciatori e dato che a me già piaceva Gianni Rivera dissi sì. Lui si rifiutò, però mi richiamò un mese dopo chiedendo il numero di telefono a mia madre”, il curioso retroscena rivelato da Elisabetta Viviani.
Gianni Rivera e l’ex moglie Elisabetta Viviani sono diventati due sconosciuti: “Non ci parliamo più”
Così la prima uscita insieme, che ha preceduto una frequentazione che ha portato poi alla nascita di una vera e propria relazione. “Quando mi invitò ad uscire realizzò un sogno”, ricorda la Viviani. La storia con Gianni Rivera durò ben sette anni, ma poi qualcosa si ruppe anche a causa della differenza di età. “Tra di noi c’erano dieci anni di differenza e poi ci lasciammo perché avevamo poche cose in comune”, spiega l’ex compagna.
“Non ci sentiamo più per scelta sua, nonostante la presenza di mia figlia Nicole che oggi ha quarant’anni. Se lo incontrassi oggi gli direi ‘ciao’ e basta…”, ha confessato ancora Elisabetta Viviani. D’altronde, da tempo, le loro vite hanno preso strade completamente diverse.