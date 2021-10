Gianni Rivera e Nicole, ex marito e figlia di Elisabetta Viviani/ “Non ci sarà mai dialogo”

La relazione tra Elisabetta Viviani e Gianni Rivera fece molto scalpore negli anni ’70, finendo su tutti i giornali, sportivi e non dell’epoca. Lui ultra trentenne, lei giovanissima attrice/cantante all’inizio della sua carriera (è poi diventata famosa per la canzone “Heidi”). Dalla loro relazione il 1º settembre 1977 è nata Nicole Maria Luisa, unica figlia della Viviani e prima per Rivera, che ha avuto altri due figli ha Chantal (1994) e Gianni (1996), dalla moglie Laura Marconi. L’ex calciatore del Milan ha riconosciuto la figlia, senza mai però voler sposare la soubrette. “Gianni è stato un pessimo padre”, ha dichiarato la Viviani in più di un’ occasione. Mentre Rivera, come riporta Repubblica, ha sempre detto che non si sposano le storie d’amore finite.

I rapporti tra Elisabetta Viviani e Gianni Rivera non sono rimasti particolarmente buoni, come riporta uno stralcio dal Corriere della Sera dell’11 luglio 1996: “Io e Gianni non ci sentiamo mai. L’ultima volta l’ho visto in tribunale qualche mese fa. Mia figlia? Non lo vede mai neppure lei. Gli ha telefonato il giorno che è diventata maggiorenne, perché lui ha sempre detto: “Quando Nicole avrà 18 anni capirà”. Allora lei l’ha chiamato e ha capito. Che non ci sarà mai dialogo…“. Oggi Nicole Rivera, 44 anni, è diventata avvocato e tiene molto alla sua privacy. Anche la madre, infatti, non pubblica sui social foto della figlia.

