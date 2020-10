Gianni Rodari/ Il romanzo di Cipollino e l’utopia comunista

Gianni Rodari è stato ampiamente acclamato come uno degli autori per bambini italiani più influenti del XX secolo. Nel 1970, Gianni Rodari è diventato il primo – e fino ad oggi unico – italiano a vincere il Premio Hans Christian Andersen per la scrittura, uno dei più alti riconoscimenti internazionali nella letteratura per ragazzi. Gianni Rodari è nato proprio oggi nel 1920 nella città di Omegna da Giuseppe Rodari, fornaio che possedeva il negozio in via Mazzini, via principale di Omegna, sposato in seconde nozze con Maddalena Aricocchi, che lavorava insieme al marito nella bottega paterna. Interessato da sempre all’istruzione dei bambini, Gianni Rodari ha insegnato in una scuola elementare prima di passare a lavorare come giornalista. Sulla base della sua precedente esperienza, i suoi editori gli hanno chiesto di scrivere per la sezione per bambini dei giornali per cui lavorava, dando così i natali alla sua iconica carriera nella letteratura per bambini. Nel 1960 aveva scritto abbastanza materiale per pubblicare il suo primo libro, Filastrocche in cielo e in terra. Due anni dopo ha pubblicato la sua raccolta di storie di successo Fiabe al telefono, considerato da molti il suo capolavoro. Gianni Rodari ha continuato a creare una varietà di letteratura molto amata nei decenni successivi, e nel nostro paese è diventato come uno di famiglia, al tempo stesso contribuendo in modo determinante alla riforma del sistema dell’istruzione italiano. Per i suoi contributi alla letteratura per ragazzi, Gianni Rodari ha vinto molti importanti premi nel corso della sua vita e oggi le sue opere sono state tradotte in oltre 20 lingue.

GIANNI RODARI, GLI ANNI DA CANTASTORIE DEL COMUNISMO

Il romanzo di Cipollino è la raccolta a cui si è ispirato il disegnatore del doodle di Google per commemorare la nascita di Gianni Rodari. Vale forse la pena di approfondire un poco questa opera, che ci parla di un Gianni Rodari forse un po’ diverso da quello che siamo stati abituati a conoscere. Un Gianni Rodari fortemente connotato politicamente, inviso al clero, e che negli anni della guerra fredda divenne un simbolo addirittura per l’Unione Sovietica, che si innamorò della storia, rivoluzionaria e critica verso nobiltà e capitalismo, contenuta appunto nelle “strisce” delle avventure di Cipollino, che venne dapprima pubblicato appunto in un giornale periodico comunista Il Pioniere diretto dallo stesso Gianni Rodari, per finire poi nel 1951, raccolte nel “romanzo” di Cipollino. Un romanzo fondamentale per capire la grandezza onirica e la forza di ispirazione che ebbe in quegli anni così politicizzati quel primo periodo artistico di Gianni Rodari.Come scrive Vanessa Roghi in un suo libro, per Gianni Rodari «il bambino è un essere rivolto naturalmente al futuro, una profezia, un’utopia concreta»: e negli anni ’50, dove la cultura iniziava pian piano a diventare atto politico, Gianni Rodari lascia il segno più indelebile con «le favole e le filastrocche a raccontare un paese complesso, il paese dei prepotenti, i Limone e Pomodoro, ma anche del giovane Cipollino, dei piccoli vagabondi e dell’alluvione del Polesine, il paese dei mestieri che hanno odori e colori, delle ferrovie che servono per viaggiare e scoprire l’Italia a volte bella, a volte no». Per dare l’idea a voi lettori di quanto questo personaggio per bambini sia entrato nell’immaginario dei comunisti adulti, basti sapere che ne fecero addirittura un francobollo, nel 1992. “Ma come?” direte voi, “l’Unione Sovietica si è dissolta nel 1991”. Sì, ma non sarà stato certo un caso se, proprio quando il comunismo sovietico, con tutte le sue pesanti eredità storiche, si è definitivamente trasformato in una “fiaba”, ecco proprio allora Cipollino e Pomodoro sono finiti su un francobollo da trenta copechi. Per commemorare un’infanzia, forse povera, ma sognatrice.

GIANNI RODARI, IL ROMANZO DI CIPOLLINO

«Cipollino era figlio di Cipollone e aveva sette fratelli: Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio e così di seguito, tutti nomi adatti a una famiglia di cipolle. Gente per bene, bisogna dirlo subito, però piuttosto sfortunata. Cosa volete, quando si nasce cipolle, le lacrime sono di casa». Cipollino è un piccolo eroe, dapprima, inconsapevole. Un Pinocchio che invece di voler diventare un bambino vero si trova a credere che tutti gli altri diverranno uguali nella diversità. E via allora in una serie di avventure scatenate dall’ingiusta prigionia che il Principe Limone appioppa al padre Cipollone, che lo porteranno a scontrarsi con il Cavalier Pomodoro (il suo antagonista) la faccia feroce e ottusa del potere esecutivo, che porteranno Cipollino a organizzare una rivolta capeggiata dai ragazzini che porterà alla nascita di una Repubblica che spazzerà via una dominazione aristocratico-militare basata sulle differenze sociali e sul disprezzo classista in cui, come in una incredibile macedonia, troviamo le Contesse del Ciligio, il Barone Melarancia e il duchino Mandarino. Ciascuno aspro, amaro, e pien di semi a modo suo, allegoria di eccesso, avidità, devianza morale. Tuttavia, nella lotta Cipollino non si troverà solo, ma attorniato da amici improbabili e bizzarri, tanto quanto i suoi nemici, ma che riesce ad agglomerare attorno all’idea di rivoluzione e dell’utopia della società che verrà. « – S’è mai visto – brontolava l’Orso, s’è mai visto un Orso amico di una cipolla?». «E perché no? Si può essere amici, su questa terra. C’è posto per tutti, per gli orsi e le cipolle», risponde Cipollino. «Un giorno tutti saremo amici. Gli uomini e gli orsi saranno gentili gli uni con gli altri, e quando si incontreranno si caveranno il cappello».



