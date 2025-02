Gianni Sperti a Verissimo: la sua battaglia con l’ansia

Gianni Sperti è intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è raccontato tra una curiosità e l’altra, soffermandosi anche su temi personali, come la sua battaglia con l’ansia.“Quando si soffre di ansia si inizia a chiederci con anticipo se arriverà. Tina? La vedo decisa, questo trono però riserverà delle sorprese nonostante la partenza materialista. Io sul trono non mi ci metterei mai, così su due piedi dico che non saprei gestire la cosa. Oggi ho sempre una grande cura del corpo, ma anche la mente. Non mi piace nella vita chi strumentalizza quello che gli è accaduto”.

Grande Fratello, Javier Martinez furioso con Lorenzo Spolverato: "Non voglio finisca male"/ C'entra Helena

Sempre nel programma di Canale Cinque, Gianni Sperti ha colto l’occasione per rivelare altri retroscena: “Non avevo un’autostima molto alta, non che adesso sia altissima, mi sono sempre visto fragile e debole, ancora oggi ho diverse paure. Pensavo di essere fragile, ho guardato la mia vita dall’esterno. Forse ho un modo di amare sbagliato, mi metto in secondo piano per dimostrare il bene che voglio, questa è un’insicurezza mia” ha rivelato scendendo molto nel profondo il noto volto di Uomini e donne e stilista. Non poteva mancare anche un momento di ricordi su Paola Barale, sua ex compagna di vita: “Quando finisce l’amore finisce tutto, la colpa era da dividere, non mi va di parlare dei motivi, io ho delle colpe, non prendevo iniziative perché non era giusto decidere di fare qualcosa con i soldi degli altri, quando è finita io ero ancora innamorato, è stata la lei più importante che ho amato nella mia vita” le parole di Gianni Sperti nel talk show di Canale Cinque.

Davide Maggio attacca Giorgia a Domenica In: "Io so perchè non hai vinto"/ "Non hai emozioni...", web insorge

Gianni Sperti e la lotta con la depressione: “Ne ho sofferto”

Qualche tempo fa sempre in una intervista concessa a Verissimo, Gianni Sperti aveva raccontato la sua battaglia con la depressione, svelando come ha affrontato il momento complicato con il quale si è ritrovato a fare i conti:

“Ne ho sofferto, i cui segni più visibili sono emersi tre anni fa quando piangevo tutti i giorni senza motivo. Con la psicoterapia ho capito che le forti delusioni mi hanno un po’ chiuso: non mi fido di nessuno, ho paura della persona che ho di fronte, temo che non sia sincera”.

Manila Nazzaro a Verissimo: "Vorrei altri figli"/ "Stefano Oradei lo sposerei anche a 80 anni"