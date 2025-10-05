Gianni Sperti a Verissimo: "Sono finito nel tunnel della droga, ma ne sono uscito"

Gianni Sperti è tornato nel salotto di Verissimo su Canale Cinque. Il volto noto di Uomini e donne ha parlato di una recente storia d’amore: “Non riesco a capire perché oggi c’è l’abitudine di parlare di amicizia e di amore in maniera strana, sento parlare di infatuazioni, ne ho avute ma sono dieci anni che sono solo. Non ho più provato un sentimento di quelli forti, recentemente è invece accaduto e pensavo a una convivenza, sono stato molto male nei mesi scorsi. In questi casi mi stanno vicino gli amici, dopo questa separazione la mia vita mi sembrava vuota, andavo in giro per Roma e non sapevo cosa fare, si è svuotata la mia quotidianità e questo mi ha fatto male. Non c’è stata solo una donna nella mia vita” ha confidato Gianni Speri.

“Sono stato tradito da Paola Barale, dopo vent’anni le cose finiscono in prescrizione e possiamo dirlo. Avevo capito che ci fosse qualcosa ma non mi è stata data la risposta vera, l’ho scoperto dai giornali. Dopo vent’anni non mi fa più male, non ho neanche voglia di chiedere spiegazioni perché è successo, sapevo che lei era in viaggio con degli amici, sono apparse le copertine e l’ho saputo così. Mentalmente ho tradito. Ho raccontato un momenti buio della mia vita, mi sono ritrovato nella vita che dopo essere stato sposato non avevo più niente. Mi sono ritrovato a 29 anni a frequentare la vita da adolescente, ho fatto delle scelte sbagliate come fanno molti giovani, il dolore va attraversato diversamente, non sono mai più finito in quel tunnel” ha raccontato Gianni Sperti riguardo alla dipendenza dalla cocaina.

Gianni Sperti a Verissimo: gli attacchi social

L’ospitata di Gianni Sperti nel programma di Canale Cinque è finita nel mirino del pubblico. Tra i commenti spuntati maggiormente sui social: “Sempre le stesse persone, ma Verissimo ora è diventato gli amici di Silvia?” e “Sempre gli stessi personaggi che dicono sempre le stesse cose, un programma che sta diventando noioso e ripetitivo”.

Nonostante la lunga tradizione e la popolarità consolidata del talk show condotto da Silvia Toffanin, il pubblico sembra chiedere un rinnovamento dei contenuti e degli ospiti, per evitare la sensazione di monotonia che emerge sui social. Invece l’intervista di Gianni Sperti ha regalato grandi colpi di scena e spunti molto curiosi.

