Gianni Sperti attacca Elena e Maurizio a Uomini e Donne/ “Volete imitare Giorgio e Gemma solo che…”

Gianni Sperti non crede affatto alla frequentazione tra Elena e Maurizio. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 novembre, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui una signora, richiamata in studio, si lamenta con Gemma Galgani per la scelta del cavaliere di uscire con Elena e non con lei. In studio, Elena si lascia così andare ad una rivelazione. “Lui mi ha detto che vuole uscire con 300 donne per poi scegliere sempre me“, spiega la dama. Maurizio, dunque, ammette di voler conoscere nuove donne prima di poter scegliere di lasciare la trasmissione con lei.

Cristina, così, esorta Elena a mettere un punto attaccando Maurizio ad essere sincero e ad ammettere di non provare alcun interesse per Elena. Di fronte alle parole di Elena e Maurizio, Gianni Sperti non ci sta e attacca la coppia.

Gianni Sperti è convinto che Elena e Maurizio stiano seguendo un copione. “Ho la sensazione che Elena e Maurizio vogliano imitare la storia di Giorgio (Manetti, ndr) e Gemma (Galgani, ndr). Solo che Giorgio era un uomo bellissimo e per lui chiamavano decide di donne per conoscerlo e aveva un rapporto intimo con Gemma. Inoltre Giorgio, pur conoscendo altre donne, non aveva rapporti con altre signore perché con Gemma aveva un rapporto di esclusiva“, spiega Gianni.

Maurizio ed Elena, però, negano e la dama spiega di non conoscere nei dettagli cos’è effettivamente accaduto tra Giorgio e Gemma, ma Gianni ribatte spiegando di non credere affatto a tale versione.

