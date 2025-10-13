Gianni Sperti punta il dito contro Mario Lenti a Uomini e Donne per la frequentazione con Gemma Galgani.

Mario Lenti non convince Gianni Sperti e nella puntata di Uomini e Donne del 13 settembre 2025, l’opinionista punta il dito contro il cavaliere del trono over. A scatenare tutto è stata la scelta di Mario di uscire nuovamente con Gemma Galgani, seppur in amicizia, pur conoscendo i sentimenti della dama nei suoi confronti. A scatenare la reazione di Gianni e, poi, di Tina Cipollari sono state le parole di Mario che, dopo il filmato dell’esterna, in studio, ha ribadito di essere interessato a Gemma solo come amica.

“Non è un ritorno di fiamma il nostro…Volevo solo farmi perdonare…Mi piace che non porti rancore…Può continuare la nostra amicizia…Non c’è altro tra noi…”, ha detto Mario che ha poi ribadito di aver pensato anche di aprire una trattoria in Puglia con Gemma. Proprio quest’ultima dichiarazione non è affatto piaciuta a Gianni.

Mario Lenti a caccia di popolarità a Uomini e Donne? Gianni Sperti attacca

Il riferimento continuo di Mario Lenti al desiderio di aprire una trattoria con Gemma Galgani ha fatto esplodere Gianni Sperti. “Mario è interessato solo alla tua popolarità perché continua a parlare di un lavoro fuori dal programma”, ha detto l’opinionista di Uomini e Donne rivolgendosi a Gemma Galgani la quale, tuttavia, ha ribadito di essere convinta che Mario provi comunque un interesse nei suoi confronti.

Mario Lenti, poi, ha difeso Gemma da un attacco di Magda ma anche in questo caso, gli opinionisti non gli hanno creduto. Tina Cipollari, in particolare, ha detto: “Gemma apri gli occhi…Non ci credere…Lo fa solo per andare contro Magda…”

