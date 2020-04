Gianni Sperti attacca Paola Barale?/ C’è chi si perde in pettegolezzi, gossip e trash

Botta e risposta tra Gianni Sperti e Paola Barale? Il sospetto nasce dall’ultimo post dell’opinionista di Uomini e Donne che, su Instagram, si è lasciato andare ad un lungo e amaro sfogo. Un messaggio dedicato all’importanza dell’amore ma che fa rumore per il momento in cui è stato pubblicato. Nei giorni scorsi, la Barale, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F ha parlato del matrimonio, finito anni fa, con l’ex ballerino. “Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono“, sono state le parole della Barale. Poche ore fa, Gianni Sperti ha così pubblicato un post in cui parla di gossip, amore e odio. “Molte persone continuano imperterrite a perdersi in pettegolezzi, gossip, trash… altre riserbano rancore, odio e non si rendono ancora conto che l’unica salvezza è l’amore“, scrive l’opinionista.

GIANNI SPERTI, FRECCIATINA A PAOLA BARALE? “SEI TU L’ARTEFICE DEL TUO DESTINO”

Lo sfogo di Gianni Sperti sui social continua. L’opinionista, nel suo lungo post, esorta il destinario delle sue parole a non alimentare più l’odio, ma a dare importanza all’amore e, soprattutto, ad agire per cambiare il proprio destino. “Invece di pensare all’odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace. Sei tu l’artefice del tuo destino“, scrive l’opinionista di Uomini e Donne. Infine, conclude affermando di aver da tempo superato il passato e di non avere alcuna intenzione di tornare indietro. “Io non mi fermo e continuo a cercare tutto ciò che riesce a darmi la possibilità di evolvere. Non torno indietro, neppure col pensiero… è già passato“. A chi saranno rivolte le parole di Gianni Sperti? Del matrimonio con quest’ultimo, inoltre, Paola Barale aveva parlato del matrimonio finito con Gianni Sperti anche nel corso di un’intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso.





