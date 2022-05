Gianni Sperti attacca Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ “Non puoi chiedere a Ida…”

Gianni Sperti contro Riccardo Guarnieri

La puntata di Uomini e Donne del 12 maggio ha visto come protagonista Ida Platano. La dama del trono over sta conoscendo Marco, un cavaliere giunto in trasmissione solo per lei. Al centro dello studio, Ida racconta di essere uscita con Marco con cui c’è stato anche un bacio. Durante il confronto tra Ida e Marco, Maria De Filippi e Tina Cipollari coinvolgono anche Riccardo Guarnieri il quale ammette di aver tolto il saluto ad Ida, rea di avergli voltato le spalle.

Ida, così, spiega di aver pensato alle frasi dette da Tina Cipollari nella scorsa puntata e di non aver gradito l’atteggiamento di Riccardo che le ha chiesto più volte di svelare i suoi sentimenti. “Ida, a modo suo, ha ammesso che non le sei indifferente e che non potrò mai avere un’amicizia con te. Sei tu quello ambiguo”, interviene Tina.

Gianni Sperti stronca Riccardo Guarnieri

Di fronte all’insistenza di Riccardo Guarnieri di far ammettere i propri sentimenti ad Ida Platano, Gianni Sperti punta il dito contro il cavaliere pugliese. “Tu non puoi chiedere ad Ida cosa prova. Puoi chiederlo solo se hai un interesse”, puntualizza Gianni Sperti che, esattamente come Tina Cipollari, trova ambiguo l’atteggiamento di Riccardo.

Anche Armando Incarnato condanna l’atteggiamento di Riccardo che starebbe mettendo in difficoltà Ida con le sue parole. Da parte sua, la Platano, decide di mettere un punto definitivo a Riccardo preferendo concentrarsi solo sul suo rapporto con Marco con cui la conoscenza è iniziata nel migliore dei modi.

