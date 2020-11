Gianni Sperti attacca Veronica: “Pretty Woman era una put*ana”/ A Uomini e Donne…

La sfilata femminile delle dame del trono over di Uomini e Donne dal titolo “Il sogno d’amore” è stata commentata da Gianni Sperti e Tinì Cansino. Se quest’ultima ha preso in giro Gemma Galgani e il suo sogno di trascorrere una serata al faro, Gianni Sperti si è scagliato con Veronica, la dama che stava frequentando Nicola Vivarelli a cui ha deciso di dire addio dopo una frequentazione assidua. Il sogno d’amore di Veronica è trovare un uomo che le faccia vivere una favola come quella di Pretty Woman. “Ci ha fatto piangere, sognare e credere che il grande amore sia dietro l’angolo. Il mio sogno d’amore? Amare ed essere amata nella mia semplicità perchè l’amore è una cosa semplice”, spiega Veronica che si presenta in passerella con un abito rosso.

GIANNI SPERTI CONTRO VERONICA A UOMINI E DONNE

La sfilata di Veronica non provoca l’entusiasmo dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne “Volevo ricordare a Veronica che Pretty Woman ha trovato l’amore, ma prima faceva la put*ana. Te lo ricordi?“, chiede Gianni Sperti. “Mi riferivo alla fine del film. Ogni donna cerca il principe azzurro. Questo film va oltre i ceti sociali e quindi questo film fa capire come ogni donna possa trovare il vero amore”, spiega Veronica che non conquista neanche Armando Incarnato. “Non so come abbia fatto Richard Gere ma in quel sogno d’amore non vorrei mai esserci“, dice il cavaliere napoletano. Veronica, però, difende la propria scelta e il proprio sogno d’amore super romantico.





