Gianni Sperti bacia Sabrina a Uomini e Donne/ Poi Alessia asfalta i cavalieri e il loro alito

Gianni Sperti e Sabrina: bacio a Uomini e Donne

Gianni Sperti ci ricasca e, dopo il bacio passionale con Roberta Di Padua dei mesi scorsi, nella puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2024, bacia anche Sabrina. Tutto è accaduto quando Maria De Filippi che ha smascherato Cristiano e il suo interesse per Asmaa, ha chiamato al centro dello studio Sabrina per un confronto con Tino, il cavaliere che stava frequentando. Dopo una discussione al centro dello studio, Sabrina decide di chiudere con Tino e decide di conoscere un cavaliere che ha chiamato la redazione per lei decidendo, però, di non farlo restare.

Di fronte a tale decisione, Tina Cipollari si scaglia contro Sabrina accusandola di portare avanti lo stesso meccanismo. Sabrina, però, si difende spiegando di dare molta importanza alla chimica spiegando di capire se può andare avanti o meno con un uomo da un bacio. In studio, così, Gianni Sperti la stuzzica e, alla fine, Sabrina propone di poter baciare Gianni che accetta.

Alessia contro gli uomini del parterre del trono over di Uomini e Donne

Il momento del bacio tra Gianni Sperti e Sabrina spinge Alessia a dare un consiglio agli uomini del parterre. Alessia, infatti, svela di aver portato un segnaposto con una mentina da mettere sulle sedie dei cavalieri esortando quest’ultimi a mangiarla prima di ballare al centro dello studio.

“Darei la mentina a cinque o sei di loro”, dice la dama mentre Maria De Filippi evita di far fare i nomi ad Alessia che, poi, al termine di un ulteriore ballo, promuove l’alito di uno dei nuovi cavalieri del parterre.

