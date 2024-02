Gianni Sperti balla “Sinceramente” di Annalisa a Uomini e Donne/ Balletto con Brando, Raffaella e Beatriz

Gianni Sperti pazzo di “Sinceramente” la canzone di Annalisa

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 febbraio, Maria De Filippi ha mandato in onda alcuni brani di Sanremo 2024 durante i vari balli che i protagonisti del trono over e i tronisti Brando e Ida Platano hanno fatto in studio. Dopo il ballo sulle note di “Fino a qui”, il brano di Alessandra Amoroso, la regia di Uomini e Donne fa scatenare i protagonisti sulle note di Sinceramente di Annalisa. Mentre le dame e i cavalieri del trono over approfittano del momento per parlare, Gianni Sperti si scatena in pista.

L’ex ballerino non resiste e si lascia andare improvvisando una coreografia coinvolgendo anche Brando e Raffaella che, vicini a Gianni, si lasciano andare a loro volta ad un ballo scatenato. Conclusa la musica, Maria De Filippi torna in studio e si accomoda sulle scale. Avendo notato la scena dal backstage, Maria De Filippi indaga sul momento ballerino di Gianni.

La coreografia di Gianni Sperti a Uomini e Donne sulle note di Annalisa

Gianni Sperti confessa di aver adorato la canzone “Sinceramente” di Annalisa sin dal primo ascolto e di averla pubblicata sui social e di essere stato ringraziato anche da Annalisa.- “Brando ho visto che muovevi le spalle“, dice poi Maria De Filippi che invita Gianni a raggiungere il centro dello studio insieme a Brando, Raffaella e Beatriz per ballare. “Ma sono un tronco”, afferma Brando. “Sciogliti un po’. Dici a Beatriz che è rigida ma lo sei anche tu quando balli”, replica Maria.

La conduttrice, così, fa partire la musica e Gianni insegna i passi della coreografia a Brando Beatriz e Raffaella. Ai quattro, poi, si uniscono anche le dame e i cavalieri del trono over dando vita ad un momento imperdibile.











