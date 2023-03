Gianni Sperti, bufera su Uomini e donne: torna in TV?/ “Show must go on”

Gianni Morandi rompe il silenzio, nel mezzo della polemica su Uomini e donne: la confidenza social

Nel mezzo della polemica web che coinvolge Uomini e donne e non solo, l’opinionista del dating show Gianni Sperti rompe il silenzio, via social. Nei giorni segnati dal lutto generale, che in Italia segue la scomparsa della mente-icona della Comunicazione made in Italy, Maurizio Costanzo (di cui si é appresa notizia il 24 febbraio 2023), nel web desta rumore la sospensione dei programmi TV di Fascino. Produzione facente capo alla conduttrice Maria De Filippi e il compianto consorte tra i capo-fondatori. Nel mezzo della bufera, i telespettatori a gran voce contestano la sospensione dei più amati tra i programmi TV trasmessi sulle reti Mediaset e condotti da Maria De Filippi, consorte storica vedova di Maurizio Costanzo, quali Uomini e donne, Amici 22 e C’é Posta per te. E, mentre a fronte delle contestazioni vi é la notizia dell’atteso ritorno tv dei programmi più amati previsto per il 6 marzo 2023, c’é chi alimenta il fuoco della polemica.

Gianni Sperti presente ai funerali di Maurizio Costanzo/ La promessa alla De Filippi

Questo, criticando velatamente e non la scelta di riprendere le registrazioni dei summenzionati format TV. Il motivo? Perché non sarebbe ben vista la scelta del ritorno, da chi invece prolungherebbe -nel ricordo di Maurizio Costanzo- lo stop dalla TV degli amati programmi di Fascino, condotti da Maria De Filippi.

Il ritorno preannunciato da Gianni Sperti

Ma, come a voler rompere il silenzio social di questi giorni, in replica alla bufera, Gianni Sperti si lascia ora andare ad una confidenza sibillina, tra le Instagram stories. Parole che sembrano voler avvalorare la notizia dell’atteso ritorno in TV degli amati programmi condotti e prodotti da Maria De Filippi, incluso Uomini e donne, di cui il volto tv influencer é opinionista. “The show must go on, come avrebbe voluto Maurizio Costanzo” -scrive Gianni Sperti, tra le storie rivelatrici, dopo aver presenziato ai funerali trasmessi a reti tv unificate Rai e Mediaset nello speciale “Ciao Maurizio”-.

Gianni Sperti sotto choc per Maurizio Costanzo/ "Hai chiuso il sipario, ma.."

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato dice addio a Uomini e donne?/ "Stanco di non essere mai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA