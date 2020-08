Gianni Sperti cambia look: biondo platino/ Tina Cipollari sbotta “Ma cosa ti dice…”

Gianni Sperti choc: l’opinionista di Uomini e Donne non ha cambiato il suo look, lo ha stravolto. Per quest’estate ha deciso di sfoggiare una nuova chioma biondo platino. Ma non si è limitato a pubblicare la foto, ha anche scritto un lungo post per spiegare la sua volontà di cambiamento, legata al periodo difficile che abbiamo attraversato tutti. «Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio», ha scritto Gianni Sperti sui social. Il ballerino ha spiegato che ha bisogno di novità, proprio come accade con i traslochi. «Amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita». Gianni Sperti sa anche che questo lato del suo carattere può non piacere, ma poco gli importa. «Continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera», ha proseguito l’opinionista del popolare programma di Maria De Filippi.

GIANNI SPERTI SI FA BIONDO E TINA CIPOLLARI…

Nel suo post su Instagram Gianni Sperti ha spiegato che questa decisione di cambiare è legata anche agli ultimi mesi. «Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato», ha scritto il ballerino sui social. In un momento così complicato ha quindi assecondato «quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo… libero!», ha concluso Gianni Sperti. Non poteva mancare il commento di Tina Cipollari: «Vorrei tanto sapere che ti dice». E l’amico ha replicato: «Che volevi scrivere?». Ci hanno pensato i fan a rispondere: «La testa». Ma l’opinionista di Uomini e Donne ha rassicurato tutti, spiegando che “gli dice bene”. Ma tra i commenti ci sono anche quelli di altri amici, da Valeria Marini («New look stellare») a chi è passato dal programma di Maria De Filippi, come Pamela Barretta, ex Dama del Trono Over («Unico, umile, intelligente e con un’anima buona…. oltre che bellissimo»).





