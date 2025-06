Gianni Sperti e Tina Cipollari ancora opinionisti di Uomini e Donne

Quando si pensa a Uomini e Donne non si può non pensare anche a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Da anni, i due ricoprono il ruolo di opinionisti e, con i loro commenti, contribuiscono ad animare le puntate dando vita, in alcuni casi, anche a discussioni accese con i vari protagonisti. Nell’ultima stagione, Gianni Sperti si è spesso scontrato con i protagonisti del trono over come Giuseppe e Arcangelo, ma in passato sono memorabili le sue discussioni con Aurora Tropea.

Oltre a ricoprire il ruolo di opinionista, nell’ultima stagione del dating show di canale 5, Gianni Sperti ha riscoperto anche la voglia di ballare come ha dichiarato lui stesso grazie alle gare di ballo in cui ha avuto come sfidante il cavaliere Giuseppe che ha poi lasciato la trasmissione con Rosanna. Nella prossima stagione, Gianni tornerà a ballare o ricoprirà un altro ruolo?

Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne?

Esattamente come accaduto a Tina Cipollari nell’ultima stagione, a settembre, nelle nuove puntate di Uomini e Donne, Gianni Sperti potrebbe ricoprire il medesimo ruolo. Ancora single ma con tanta voglia di innamorarsi, Gianni potrebbe seguire l’esempio dell’amica e collega Tina rivolgendo un appello al pubblico per trovare l’amore e accomodarsi sul trono.

Quello di Sperti sarebbe un trono diverso dal solito, esattamente come accaduto a Cipollari che, nel corso della sua esperienza, ha conosciuto Cosimo con cui ha fatto anche alcuni viaggi. L’idea di vedere Gianni sul trono incuriosisce i telespettatori, ma tutto dipenderà da ciò che deciderà Maria De Filippi con la sua redazione. Per il momento, si tratta di una suggestione senza alcun fondamento. Sperti, in attesa di tornare in trasmissione, si sta godendo l’estate di cui approfitta per trascorrere più tempo con la famiglia in Puglia.

