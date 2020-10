Gianni Sperti, coming out a Uomini e Donne?/ “Non sono uno che passa…”

Gianni Sperti si lascia andare ad un presunto coming out a Uomini e Donne? Al popolo di Twitter non è passata inosservata un’affermazione che l’opinionista ha fatto nella parte finale della puntata del programma di Maria De Filippi trasmesso il 14 ottobre. I fans della trasmissione di canale 5, infatti, hanno notato l’uso del maschile da parte di Sperti mentre spiegava il motivo della sua antipatia nei confronti di Aurora, dama del trono over. Gianni, infatti, ha spiegato di non riuscre a tollerare alcuni atteggiamenti della dama che indagherebbe sulla sua vita privata per poi attaccarlo in trasmissione. “Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa… tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”, ha detto Sperti.

GIANNI SPERTI, IL VIDEO DEL PRESUNTO COMING OUT

Le parole di Gianni Sperti hanno immediatamente attirato l’attenzione degli utenti di Twitter che hanno commentato le parole dell’opinionista di Uomini e Donne pubblicando anche il video delle parole pronunciate da Sperti. Ad attirare l’attenzione dei followers è stato l’utilizzo del maschile fatto dall’opinionista che, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, rispondendo sempre ad Aurora, aveva dichiarato di essere single da sette anni. Gianni Sperti ha sempre protetto la propria vita privata, motivo che lo avrebbe spinto a replicare alle parole di Aurora con cui discute animatamente ormai da tempo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA