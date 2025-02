Gianni Sperti attacca Mario Cusitore: “Prendi per il cu*o Uomini e Donne” e rivela la segnalazione su Nicole Santinelli

C’è stata una violenta lite tra Mario Cusitore e Gianni Sperti ad Uomini e Donne nella puntata di oggi, lunedì 24 febbraio 2025. Subito dopo il confronto tra Mario Cusitore e Margherita Aiello, che hanno ripreso a frequentarsi, Gianni Sperti contro Mario Cusitore ha lanciato la bomba: ha baciato l’ex tronista Nicole Santinelli.

“Io non uscirei mai con persone che hanno fatto male a questo programma, per il rispetto che nutro verso tutta la redazione e coloro che stanno fino a notte fonda a montare le esterne… Tu invece sei libero di prendere per il cu*o” ha premesso l’opinionista ed il riferimento e all’ex tronista Alessio Pecorelli per poi aggiungere: “Ma non è che oltre agli ex tronisti frequenti anche le ex troniste? Tipo una ragazza bionda con cui c’è stato un bacio?”

Incalzato da Gianni Sperti, Mario Cusitore ha negato tutto dicendo di essere semplicemente amico di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. “Se io non avessi avuto rispetto per la redazione io sarei mancato anche oggi. E poi perché tirate in mezzo queste foto uscite più di un mese” ha replicato Cusitore. Ed è a questo punto che Gianni Sperti lo ha incalzato ancora: “Ogni volta che esci incontri dei tronisti.” Margherita Aiello sulle accuse a Mario prima non ha mosso ciglio: “Penso che Gianni sbagli.” e poi è scoppiata a piangere Margherita quando Sperti le ha dato della falsa. “Piangi perché ci sei rimasta male per il bacio di Mario con Nicole o perché ti ho dato della falsa?” l’ha incalzata Gianni Sperti che poi ha concluso: “Tanto foto non ce n’è quindi la mia segnalazione non vale.”