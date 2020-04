Gianni Sperti/ “Coronavirus? Non è facile. A Uomini e Donne cerco di dare leggerezza”

Pubblicità

Oggi 20 aprile torna in onda Uomini e Donne e lo fa in una versione inedita, nata dalla necessità di adattarsi alle nuove norme imposte dal Governo a causa del Coronavirus. Non mancheranno però i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo si è espresso proprio poco prima della messa in onda della nuova versione dello show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, svelando anche l’effetto che questo particolare momento sta avendo su di lui. “È particolare come periodo. – ha esordito Sperti alle telecamere di WittyTv – Credo che la gente che è a casa e che ci ha sempre seguito, in questo momento, abbia bisogno di leggerezza.” Ed è proprio questa leggerezza che l’opinionista, così come Maria De Filippi con questo nuovo format, cerca di regalare al pubblico in questo periodo.

Pubblicità

Gianni Sperti sul nuovo format di Uomini e Donne: “Non è facile…”

Gianni Sperti d’altronde dice la sua anche in merito al nuovo format di Uomini e Donne: “Non è facile riuscire a capire una persona se non vediamo i suoi atteggiamenti, come si muove, come si pone. – e spiega – Quando ricevo molti messaggi, riesco ad essere catturato proprio dalla persona da quello che mi scrive. Ci può essere l’inganno perché siamo nascosti dietro la tastiera. Non è facile ma si può capire la persona in base a quello che uno scrive”. Sarà dunque difficile per Gemma Galgani e Giovanna Abate riuscire ad innamorarsi in questo modo, ma non è detto che non ci siano dei colpi di scena. D’altronde Sperti ne è convinto, come spesso ha ribadito anche in studio: l’amore può arrivare quando meno te l’aspetti e nel modo più sorprendente possibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA