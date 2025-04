In cosa è laureato il celebre opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti? Il dettaglio curioso che davvero pochi conoscono.

È uno dei volti più familiari della televisione italiana, compagno inseparabile di Tina Cipollari nel salotto di Uomini e Donne, ma dietro i riflettori Gianni Sperti è molto più di un semplice opnionista: è un uomo che ha saputo reinventarsi, con determinazione, anche in ambito accademico.

Gianni Sperti ha costruito la sua carriera partendo dalla danza. Fin da giovanissimo la sua passione per il ballo lo ha portato in TV, prima come ballerino professionista in programmi di successo (come Amici), poi come volto fisso dell’intrattenimento pomeridiano. I suoi impegni nel mondo dello spettacolo lo ha portato a mettere da parte la scuola, ma non per molto.

Il titolo di studio (a sorpresa) di Gianni Sperti

Nel 2014, già noto al grande pubblico, Sperti ha deciso di tornare a studiare e si è diplomato in ragioneria, dimodtrando un gran desiderio di rimettersi in pari con gli studi. Subito dopo il diploma, Sperti ha deciso di proseguire con l’Università iscrivendosi alla Facoltà di Economia Aziendale. Un cammino senz’altro impegnativo, portato avanti in parallelo con la sua attività televisiva, che si è concluso con il conseguimento della laurea triennale.

Un gran risultato che Gianni non ha mai nascosto, anzi. Lo racconta sempre con grande soddisfazione (e a ragione) nelle interviste. Per lui si tratta di una vera rivincita personale, un modo per dimostrare che non è mai troppo tardi per raggiungere i propri obiettivi, anache quelli che sembrano ormai lontani.

Una vita in tv, tra studio e riservatezza

Personaggio amatissimo dal pubblico Gianni Sperti è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In passato è stato sposato con Paola Barale, ma dopo la fine del matrimonio con la showgirl ha preferito tenere per sé i dettagli più intimi della sua vita sentimentale.

Anche riguardo alla sua sessualità ha sempre sottolineato l’importanza della libertà delle etichette, e ha dichiarato che le preferenze personali non devono per forza essere spiegate pubblicamente. Nel corso degli anni è diventato un vero pilastro di Uomini e Donne e la sua complicità con l’altra opinionista del programma, Tina Cipollari, è sotto gli occhi di tutti ed è andata rafforzandosi anno dopo anno.

Di recente ha anche ammesso di essere stato vittima di una truffa economica dopo la sua partecipazione e vittoria al reality La Talpa. Di certo un’sperienza amara che lo ha segnato ma che non ha spento in lui la voglia di rimettersi in gioco.